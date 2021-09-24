الموت يغيب ملفن فان بيبلز عن 89 عاما

ملفن فان بيبلز في مهرجان دوفيل للأفلام الأميركية في فرنسا، 5 سبتمبر 2012 (أ ف ب)

غيب الموت الكاتب والمخرج الأميركي، ملفن فان بيبلز، رائد أسلوب «بلاكسبلويتيشن» (استغلال السود)، عن 89 عاما.

وكان فيلمه الطليعي «سويت سويتباكظ باداس سونغ» ألهم الأجيال الشابة من السينمائيين السود، حسب «فرانس برس»

وأعلن نجله الممثل ماريو فان بيبلز وشركة «كرايتيريون كولكشن» لتوزيع الأفلام في بيان «يحزننا الإعلان عن وفاة أحد عمالقة السينما الأميركية، ملفن فان بيبلز، الذي توفي الليلة الفائتة (ليل الثلاثاء الأربعاء) في منزله محاطا بعائلته، في سن 89 عاما».

وأضاف البيان «خلال مسيرته الفريدة، ترك فان بيبلز أثرا لا يُمحى في المشهد الثقافي العالمي. سنشتاق إليه كثيرا».

وفيلم «سويت سويتباكز باداس سونغ» الصادر سنة 1971 هو عمل بميزانية ضعيفة، يروي قصة رجل يظهر في عروض إباحية يقتل شرطيين عنصريين لأنهما كانا يضربان ناشطا في حركة الفهود السود (بلاك بانترز).

وبهذا العمل الرائد بالشكل والمضمون، أطلق ملفن فان بيبلز عصر «بلاكسبلويتيشن» وألهم عددا كبيرا من المخرجين الأصغر سنا من أمثال سبايك لي وباري جنكينز.

وقال فان بيبلز لصحيفة «نيويورك تايمز» سنة 2010 «لم أكن أعلم حتى أن لديّ إرثاً. أفعل ما أحب فعله».

وطُرح فيلم «سويت سويتباك» الذي كتبه وأخرجه وموّله وأدى فيه الدور الرئيسي، للعرض في صالتين فقط، لكنه استقطب اعدادا كبيرة من المتفرجين بعدما ذاع صيته بفعل التواتر، وبلغت قيمة إيراداته 10 ملايين دولار ما جعله الفيلم المستقل الأكثر درا للأرباح في تاريخ السينما حينها، وفق «هوليوود ريبورتر».