سفير بيلاروسيا يشيد بعرض «طريق» في «إيزيس المسرحي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 سبتمبر 2021, 03:41 مساء
من كواليس العرض المسرحي «طريق» ضمن مهرجان «إيزيس المسرحي» (خاص لـ بوابة الوسط)

أشاد سيرجي تيرتنتييف سفير بيلا روسيا لدى القاهرة، وحرمه، وألكسي تيفانيان مدير المراكز الثقافية الروسية في القاهرة، وحرمه، بالعرض المسرحي «طريق» الراقص، الذي قدمته فرقة «مختبر المسرح الأدائي» من روسيا ضمن فعاليات الدورة التأسيسية لمهرجان «إيزيس الدولي لمسرح المرأة» (دورة فتحية العسال).

وأكدا أن العرض عبَّـر عن المشاعر الإنسانية ولحظات الحيرة والضعف والتوهان بين دروب الحياة والاختيارات التي تحدد شخصياتنا، بأداء حركي رائع وممتع، بينما وجهت مديرة الفرقة ألميرا سيراشيفا، الشكر لمديرتي المهرجان عبير علي ورشا عبدالمنعم، على دعوتهم للمشاركة في المهرجان والانضمام للدورة الأولى لأول مهرجان دولي لمسرح المرأة في مصر، كما وجهت الشكر لسفير بيلاروسيا ومدير المراكز الثقافية على دعمهما العرض، مشيرة إلى أنه ينتمي للمسرح التعبيري الجسدي، وفكرة وإخراج ليديا كوبينا.

قدمت فرقة «مختبر المسرح الأدائي» من روسيا العرض الراقص «طريق» على خشبة مسرح الهناجر، وتقول ليديا كوبينا في كلمتها عنه: «أنا أمشي، سأستمر في المشي، وبسبب الكثير من الأشياء، أشعر برغبة في تمهيد الطريق في حقل مفتوح، نقوم بتمهيد مئات الطرق في حياتنا حتى نصل إلى وقت تختلط فيه جميعها، في لحظة الاستيقاظ تلك، علينا أن نعود إلى أنفسنا، في (طريق) نحن نعود ونجرب طعم الحياة والموت، نبحث في كل خطوة وكل حركة عن النبض الذي يحدد شخصية الطريق ونتأمل أنفسنا، نحن نستكشف مع المتفرجين الصور الموجودة في عقلنا الباطن، لكن الطريقة التي يختارها كل فرد تعتمد على تجربته الداخلية».

العرض أداء ليديا كوبينا، تاتيانا جوكاس، كسينيا سامويلوفا، ماريا دافيدوفا، موسيقى أليكسي نادجاروف، وإضاءة أوليغا ستراشكن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لودريان عن إلغاء صفقة الغواصات: «كذب» وازدراء من حلفاء فرنسا
دولى
روسيا تضع «أبل» و«غوغل» في مأزق حقوقي
اقتصاد
صلاح يتألق في فوز ليفربول بثلاثية.. ومانشستر سيتي يسقط في فخ التعادل
رياضة عالمية
عراقيل أمام عودة ظهور استاد طرابلس للواجهة الدولية
رياضة محلية
نيويورك: قادة 100 دولة يحضرون الجمعية العامة للأمم المتحدة رغم الوباء
دولى
الشارف لـ«بوابة الوسط»: تلقيت دعوة مصرية لمنتدى صناعة وتطوير كرة القدم
رياضة محلية
حوار فضائي - أرضي بين توم كروز وركاب كبسولة «سبايس إكس»
ثقافة وفن
الرئيس الإيراني: لن نسمح بتموضع تنظيم «داعش» عند حدودنا الشرقية مع أفغانستان
دولى
ولاء ميسي لباريس سان جيرمان يمنحه 110 ملايين يورو
رياضة عالمية
مزاد على نسخة نادرة من الدستور الأميركي
ثقافة وفن
الكوني ينعي بوتفليقة: نموذج لحكمة القيادة مثل بورقيبة
ليبيا
حضرت «طالبان» فهربت الموسيقى
ثقافة وفن
وزير الدفاع الأميركي يعتذر عن الضربة التي أسفرت عن مقتل مدنيين أفغان
دولى
إطلاق برلماني تونسي بعد ساعات من اعتقاله
عربى
«لقاء ودي» يجمع أمير قطر وولي العهد السعودي ومسؤولا إماراتيا رفيعا بالبحر الأحمر
عربى
دي مايو: إيطاليا وفرنسا وألمانيا سترأس «حدثا رفيع المستوى» بشأن ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: خلافات داخلية وخارجية قبل 100 يوم من الموعد الانتخابي
ليبيا
تعرف على إجراءات «البروتوكول الصحي» للسفر عبر الحدود البرية بين تونس وليبيا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الفاكهة تسيطر على السكر في الدم