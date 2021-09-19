سفير بيلاروسيا يشيد بعرض «طريق» في «إيزيس المسرحي»

من كواليس العرض المسرحي «طريق» ضمن مهرجان «إيزيس المسرحي» (خاص لـ بوابة الوسط)

أشاد سيرجي تيرتنتييف سفير بيلا روسيا لدى القاهرة، وحرمه، وألكسي تيفانيان مدير المراكز الثقافية الروسية في القاهرة، وحرمه، بالعرض المسرحي «طريق» الراقص، الذي قدمته فرقة «مختبر المسرح الأدائي» من روسيا ضمن فعاليات الدورة التأسيسية لمهرجان «إيزيس الدولي لمسرح المرأة» (دورة فتحية العسال).

وأكدا أن العرض عبَّـر عن المشاعر الإنسانية ولحظات الحيرة والضعف والتوهان بين دروب الحياة والاختيارات التي تحدد شخصياتنا، بأداء حركي رائع وممتع، بينما وجهت مديرة الفرقة ألميرا سيراشيفا، الشكر لمديرتي المهرجان عبير علي ورشا عبدالمنعم، على دعوتهم للمشاركة في المهرجان والانضمام للدورة الأولى لأول مهرجان دولي لمسرح المرأة في مصر، كما وجهت الشكر لسفير بيلاروسيا ومدير المراكز الثقافية على دعمهما العرض، مشيرة إلى أنه ينتمي للمسرح التعبيري الجسدي، وفكرة وإخراج ليديا كوبينا.

قدمت فرقة «مختبر المسرح الأدائي» من روسيا العرض الراقص «طريق» على خشبة مسرح الهناجر، وتقول ليديا كوبينا في كلمتها عنه: «أنا أمشي، سأستمر في المشي، وبسبب الكثير من الأشياء، أشعر برغبة في تمهيد الطريق في حقل مفتوح، نقوم بتمهيد مئات الطرق في حياتنا حتى نصل إلى وقت تختلط فيه جميعها، في لحظة الاستيقاظ تلك، علينا أن نعود إلى أنفسنا، في (طريق) نحن نعود ونجرب طعم الحياة والموت، نبحث في كل خطوة وكل حركة عن النبض الذي يحدد شخصية الطريق ونتأمل أنفسنا، نحن نستكشف مع المتفرجين الصور الموجودة في عقلنا الباطن، لكن الطريقة التي يختارها كل فرد تعتمد على تجربته الداخلية».

العرض أداء ليديا كوبينا، تاتيانا جوكاس، كسينيا سامويلوفا، ماريا دافيدوفا، موسيقى أليكسي نادجاروف، وإضاءة أوليغا ستراشكن.