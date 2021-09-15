تأجيل المهرجان الدولي للفيلم بمراكش بسبب الجائحة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 10:25 صباحا
الممثلة الهندية بريانكا تشوبرا في الدورة الـ18 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، 5 ديسمبر 2019 (أ ف ب)

أُجّل المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، وهو أحد أبرز الفعاليات السينمائية في القارة الأفريقية، إلى «موعد لاحق» بسبب وباء «كوفيد-19»، وذلك للسنة الثانية على التوالي، وفق ما أعلن منظّموه.

وكان من المفترض أن تقام الدورة التاسعة عشرة من المهرجان بين 29 نوفمبر و7 ديسمبر في المدينة الواقعة جنوب المغرب. وألغيت نسخة العام 2020 بسبب الأزمة الصحية.

غير أن «ورشات الأطلس»، وهو برنامج لدعم السينمائيين الشباب في أفريقيا والشرق الأوسط، ستبقى على موعدها وتقام بين 22 و25 نوفمبر، بحسب ما أفاد القيّمون على المهرجان في بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، بحسب «فرانس برس».

ومن خلال هذه الفعاليات المدعومة من «نتفليكس»، «يواصل المهرجان الدولي للفيلم بمراكش تطوير تجاربه لاكتشاف المواهب السينمائية الجديدة في أفريقيا والعالم العربي»، وفق ما جاء في البيان.

ونال المخرج المصري عمر الزهيري الذي كان من بين الفائزين في «ورشات الأطلس» الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد في مهرجان «كان» في يوليو عن فيلمه «ريش».

وشاركت أسماء كبيرة في السينما العالمية في مهرجان «مراكش» منذ إطلاقه، من أمثال المخرج الأميركي مارتن سكورسيزي والإيراني عباس كيارستمي والمجري بيلا تار.

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