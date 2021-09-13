البطل الخارق الآسيوي يحتفظ بصدارة شباك التذاكر الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 سبتمبر 2021, 03:10 مساء
الممثل الكندي من أصل صيني سيمو ليو في هوليوود، 16 أغسطس 2021 (أ ف ب)

تمكن فيلم «شانغ-تشي أند ذي ليدجند أوف ذي تين رينغز»، وهو الأول عن بطل خارق آسيوي ضمن سلسلة «مارفل»، من الاحتفاظ للأسبوع الثاني تواليا بصدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية، إذ بلغت الإيرادات الأسبوعية لشريط «ديزني» هذا 35.8 مليون دولار أميركي، بحسب ما أظهرت الأرقام الموقتة الصادرة، الأحد، عن مجموعة «إكزيبتر ريلايشنز» المتخصّصة في هذا المجال.

وبذلك وصل إلى 145.6 مليون دولار المجموع التراكمي للإيرادات التي حققها في الصالات الأميركية والكندية هذا الفيلم الذي يتولى دور البطولة فيه الممثل الكندي من أصل صيني سيمو ليو. ويؤدّي الممثل شخصية قاتل سابق فرّ في شبابه من والد متسلّط.

وتقدم الفيلم الكوميدي العائلي «فري غاي» إلى المركز الثاني بإيرادات بلغت 5.8 ملايين دولار. ويتناول الفيلم بطريقة مبسطة الحدود بين الافتراضي والواقعي، إذ يتمحور على قصة شخصية في لعبة فيديو يؤديها راين رينولدز، تسعى إلى تحديد مصيرها بنفسها، مما يؤدي إلى إحداث خلل في اللعبة التي كان مبتكروها يعتقدون أنها محكمة التصميم.

وحصل فيلم «ماليغننت» على المرتبة الثالثة إذ حقق في بداية عروضه 5.6 ملايين دولار ورأى المحلل ديفيد غروس الذي يدير مركز «فرانشايز إنترتينمنت ريسيرتش» أنها «بداية ضعيفة لنوع سينمائي أظهر خلال الجائحة قدرة على الصمود».

وحلّ فيلم رعب آخر هو «كانديمان» في المركز الرابع محققا 4.8 ملايين دولار في عطلة الأسبوع الفائت، ما رفع إلى 48 مليونا المجموع التراكمي لإيرادات هذا الشريط من استوديوهات «يونيفرسال»، وهو إعادة إنتاج للفيلم الشهير العائد إلى العام 1992.

أما الخامس في الترتيب فهو فيلم المغامرات العائلي «جانغل كروز» من «ديزني»، مسجّلا 2.4 مليون دولار.

وفيما يأتي الأفلام المتبقية في تصنيف الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية:
6- «باو باترول: ذي موفي» (2.2 مليون دولار).

7- «دونت بريذ 2» (1,2 مليون دولار).

8- «ذي كارد كاونتر» (1.1 مليون دولار).

9- «شو مي ذي فاذر» (700 ألف دولار).

10- «ريسبكت» (650 ألف دولار).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زيادة الطلب على استنساخ الإبل في الإمارات
علوم وتكنولوجيا
طوارئ «كاف» تلغي مباراة الذهاب في السودان وتحتكم لملعب بنينا بين الأهلي طرابلس ...
رياضة محلية
تجربة صاروخية جديدة في كوريا الشمالية تثير قلق واشنطن
دولى
فلاشينغ ميدوز: ميدفيديف يحرز باكورة ألقابه الكبيرة ويحرم ديوكوفيتش من الإنجاز
رياضة عالمية
كليمنتي: درسنا منتخب مصر جيدا.. ولن نلعب عشوائيا
رياضة محلية
«دويتشه فيله»: الانقسامات منحت سيف القذافي «فرصة حقيقة» للعودة السياسية
ليبيا
المبروك: تأخر اعتماد الميزانية أعاق الإفراجات المالية لـ58287 موظفا
ليبيا
«طالبان» تسمح للإناث بارتياد الجامعات بـ«شرط»
دولى
مواطن يعثر على هيكل عظمي لديناصور في الصحراء الليبية
علوم وتكنولوجيا
إغلاق الحدود البرية بين ليبيا وتونس يكبد البلدين خسائر اقتصادية كبرى
ليبيا
الإفراج عن الصحفي إسماعيل بوزريبة بعد نحو 3 سنوات من الاعتقال
ليبيا
قرار حكومي بالإفراج عن جميع السيارات المحتجزة في الموانئ منذ 10 سنوات
ليبيا
الرئيس التونسي: سيادة الدولة التونسية لن تكون موضوع مفاوضات مع أي جهة
عربى
الغويل: تمويل إعادة الإعمار من الصناديق الخاصة والشراكات الدولية
ليبيا
مدبولي: لا ينبغي لأي دولة التدخل بوجود فعلي أو التأثير على صنع القرار في ليبيا
ليبيا
22 نائبا يستغربون من عدم التصويت على قانون انتخاب الرئيس: مخالفة للوائح
ليبيا
جريدة «الوسط»: «مباراة» المساءلة بين الحكومة والبرلمان تنتهي دون حسم
ليبيا
كوبيش: خطة لـ«انسحاب مرحلي» للمرتزقة والمقاتلين الأجانب
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السيارة «G-Class» بتحديثات جديدة