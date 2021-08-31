«أهلا بكم في باريس» يعيد خالد يوسف إلى القاهرة

من كواليس تحضير فيلم «أهلا بكم في باريس» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن المخرج والمنتج أحمد عفيفي عودة المخرج المصري خالد يوسف إلى القاهرة، وممارسة عمله بشكل طبيعي من مكتبه بالقاهرة بعد سنوات من الغياب.

ويستعد يوسف لتصوير فيلمه الجديد «أهلا بكم في باريس» وهو قصة إنسانية تدور حول معاناة 3 سيدات عربيات سجينات في فرنسا داخل سجن واحد يرتبطن بعلاقة صداقة داخل محبسهن، لافتًا إلى أن الحديث يدور عن قصة حقيقية وليس من نسج الخيال.

يبدأ تصوير الفيلم في سبتمبر، وسيتم تصوير بعض المشاهد في استوديوهات بيروت، ويشارك في الفيلم 4 فنانين مصريين بينهم ماجد المصري.

وخالد يوسف من مواليد العام 1964، تتلمذ على يد المخرج الكبير يوسف شاهين، وأخرج العديد من الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا على المستويين النقدي والجماهيري، بينها «جواز بقرار جمهوري»، «خيانة مشروعة». ومن بين أعماله التي أثارت جدلًا واسعًا كان «دكان شحاتة» و«حين ميسرة».