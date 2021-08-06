«الثقافة» تلغي اعتماد مهرجان أوسكار العرب

ألغت وزارة الثقافة الليبية اعتماد مهرجان أوسكار العرب، بقرار رسمي، الخميس، حسب ما أعلنت الصفحة الرسمية للوزارة.

وجاء في منشور الوزارة على «فيسبوك»: «أصدرت الأستاذة مبروكة توغي عثمان وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، قرار رقم (166) لسنة 2021، بشأن إلغاء اعتماد مهرجان أوسكار العرب بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية».

وشددت الوزارة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، مطالبة الجهات المعنية بالعمل على تنفيذه، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

وفي يوليو 2020، كانت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني أعلنت اعتماد مهرجان «أوسكار ليبيا» لتكريم المبدعين العرب رسميا.

وجاء في منشور الهيئة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «من منطلق إيماننا بالعمل العربي المشترك، خاصة في مجال الفن والإبداع في الوطن العربي، حيث إن الثقافة هي القوة الناعمة التي تجمعنا وهي لغة بناء الشعوب وإن تكريم المبدعين لهو بحق يستحق كل تقدير لهؤلاء الذين يسعون في بناء مجد الأوطان وخلق جيل مفكر في شتى القطاعات الفنية والثقافية والإعلامية، تعلن الهيئة العامة للثقافة اعتماداً رسمياً لمهرجان (أوسكار ليبيا لتكريم المبدعين العرب) في دورته الثالثة للعام 2020 بالجمهورية التونسية.. وستشهد الدورة الثالثة مزج التراث الليبي الجميل للنجوم المكرمين الليبيبن وإصدار الثقافة الليبية لكل أقطار الوطن العربي».