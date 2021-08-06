«الثقافة» تلغي اعتماد مهرجان أوسكار العرب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 أغسطس 2021, 02:08 مساء

ألغت وزارة الثقافة الليبية اعتماد مهرجان أوسكار العرب، بقرار رسمي، الخميس، حسب ما أعلنت الصفحة الرسمية للوزارة.

وجاء في منشور الوزارة على «فيسبوك»: «أصدرت الأستاذة مبروكة توغي عثمان وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، قرار رقم (166) لسنة 2021، بشأن إلغاء اعتماد مهرجان أوسكار العرب بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية».

وشددت الوزارة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، مطالبة الجهات المعنية بالعمل على تنفيذه، وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه.

وفي يوليو 2020، كانت الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني أعلنت اعتماد مهرجان «أوسكار ليبيا» لتكريم المبدعين العرب رسميا.

وجاء في منشور الهيئة على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «من منطلق إيماننا بالعمل العربي المشترك، خاصة في مجال الفن والإبداع في الوطن العربي، حيث إن الثقافة هي القوة الناعمة التي تجمعنا وهي لغة بناء الشعوب وإن تكريم المبدعين لهو بحق يستحق كل تقدير لهؤلاء الذين يسعون في بناء مجد الأوطان وخلق جيل مفكر في شتى القطاعات الفنية والثقافية والإعلامية، تعلن الهيئة العامة للثقافة اعتماداً رسمياً لمهرجان (أوسكار ليبيا لتكريم المبدعين العرب) في دورته الثالثة للعام 2020 بالجمهورية التونسية.. وستشهد الدورة الثالثة مزج التراث الليبي الجميل للنجوم المكرمين الليبيبن وإصدار الثقافة الليبية لكل أقطار الوطن العربي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كليمنتي يشكو الإجهاد قبل بدء تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
نورلاند يشير إلى تقدم في المفاوضات مع تركيا والمقاتلين السوريين للانسحاب من ...
ليبيا
برشلونة يعلن نهاية العلاقة مع ميسي
رياضة عالمية
في العدد 298: تعثر المسار الانتخابي .. وحصيلة قياسية لكورونا
ليبيا
النائب العام يأمر بحبس المتهمين في جريمة قتل عائلة بكاباو
ليبيا
ذهبية السباعية في أولمبياد طوكيو تذهب إلى بلجيكا
رياضة عالمية
النائب العام يأمر بحبس رئيس اتحاد الكرة المصغرة في واقعة «الملاريا»
ليبيا
«يويفا» يحسم مصير «فار» في مباريات تصفيات كأس العالم
رياضة عالمية
عبدالله الفضيل حكمًا لموقعة الأهلي طرابلس والاتحاد في الدوري
رياضة محلية
تعليمات أمنية استعدادا لموقعة «الاتحاد» ضد «الأهلي» في نهائي الدوري
رياضة محلية
بعد وصول شحنة كبيرة إلى ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «سينوفارم»
طب وصحة
ما هي شروط الترشح وإجراءاته في مشروع قانون انتخاب الرئيس؟
ليبيا
حصيلة قياسية .. 59.5 ألف إصابة بـ«كورونا» في ليبيا خلال يوليو
ليبيا
الدبيبة: سنفرض لقاح «كورونا» على كل الليبيين.. ولا سفر إلا بالحصول عليه
ليبيا
سيف القذافي عن عودته إلى المشهد الليبي: عليك أن تعود خطوة خطوة مثل راقصة تعرّ
ليبيا
سيف القذافي لـ«نيويورك تايمز»: عازم على العودة إلى الساحة السياسية
ليبيا
لجنة «5+5» تعلن البدء في الإجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب
ليبيا
باحث أميركي يحث بايدن على التدخل في الأزمة الدستورية الليبية.. ويقترح لها حلا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طاجن الحوت بالخضار من المطبخ الليبي