ريهانا بين أغنى فنانات العالم بـ1.7 مليار دولار

ريهانا في لوس أنجليس، 14 نوفمبر 2019 (أ ف ب)

باتت ثروة المغنية ورائدة الأعمال ريهانا توازي راهنًا حوالي 1.7 مليار دولار، وفق ما كشفت مجلّة «فوربس» المتخصصة في هذا الشأن، لتصبح الأخيرة إحدى أغنى الفنانات في العالم.

ونجحت نجمة موسيقى «آر إن بي» في تعزيز العائدات التي جنتها في مجال الموسيقى من خلال الاستثمار في مجال الموضة ومستحضرات التجميل، وباتت إيراداتها تتخطى راهنًا مداخيل كبار النجوم، مثل مادونا وبيونسيه، وفق «فرانس برس».

وسطع نجم روبن ريهانا فنتي البالغة من العمر اليوم 33 عامًا والمتحدرة من باربادوس بسرعة على الساحة الفنية العالمية سنة 2003.

وصحيح أن مبيعات ألبوماتها وجولاتها ساهمت في ازدياد مداخيلها، غير أن الفضل يعزى في ثروتها الطائلة إلى مهاراتها في ريادة الأعمال.

واعتبرت «فوربس» التي غالبا ما تصنِّف ريهانا في عداد أثرى أثرياء العالم أن حوالي 1.4 مليار دولار من ثروتها يتأتّى من ماركة منتجات التبرّج «فنتي بيوتي» التي أطلقتها بالشراكة مع المجموعة الفرنسية العملاقة للسلع الفاخرة «إل في إم إتش».

وتُنتج «فنتي بيوتي» التي أُطلقت في سبتمبر 2017 في مسعى إلى شمل جميع الأعراق في منتجاتها الماكياج لعشرات الألوان المختلفة.

كما شاركت ريهانا في إطلاق علامة الملابس الداخلية «سافادج X فنتي» التي تساهم في ثروتها بمقدار 270 مليون دولار، وفق «فوربس».

وبالرغم من أن ريهانا لم تُصدر أيّ ألبوم موسيقي منذ 2016، فهي لا تزال تتمتع بنفوذ كبير على الشبكة العنكبوتية مع أكثر من 100 مليون متابع على «إنستغرام» و«تويتر».