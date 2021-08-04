الإعلان عن إنتاج جزء ثانٍ من فيلم «ديدو»

بوستر فيلم «ديدو» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن المنتج المصري، أحمد السبكي، أنه يحضر للجزء الثاني من فيلم «ديدو»؛ وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في دور العرض السينمائية بمصر والدول العربية.

كما كشف السبكي عن انضمام أحد نجوم الكوميديا الكبار إلى فريق عمل الجزء الثاني، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة.

وحقق فيلم «ديدو» إجمالي إيرادات حتى الآن 16 مليون جنيه رغم طرحه وقت اعتماد نسبة إشغال 50 % فقط بدور العرض.

«ديدو» بطولة كريم فهمي، حمدي الميرغني، محمد ثروت،وبيومي فؤاد، وهدى المفتي، ومن تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.