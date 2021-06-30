وزيرة الثقافة الليبية تشارك في افتتاح معرض القاهرة للكتاب

وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، تشارك في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيسبوك)

شاركت، صباح الأربعاء، وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، في مراسم حفل الافتتاح الرسمي للدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بجمهورية مصر العربية.

ويستمر المعرض حتى الخامس عشر من يوليو، وتحمل هذه الدورة شعار «في القراءة حياة»، كما تتضمن الفعاليات إطلاق مبادرة «ثقافتك كتابك».

وانطلقت فعاليات المعرض بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب المصرية، ومايا غويكوفيتش نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام بصربيا، والسفير محمد عبدالعالي مصباح القائم بالأعمال لدى السفارة الليبية في القاهرة، إلى جانب عدد من المسؤولين، والإعلاميين، والكتاب المصريين، حسب صفحة وزارة الثقافة الليبية في «فيسبوك».

وتشارك ليبيا في دورة هذا العام بجناحين تعرض فيهما عدداً من الإصدارات والمنشورات الليبية، بحضور عدد من الأدباء والكتاب الليبيين من مختلف أنحاء الوطن، فيما يشارك في هذه الدورة 25 دولة، و1218 ناشراً، ويصل عدد الأجنحة في المعرض إلى 756 جناحاً.

وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، تشارك في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيسبوك)

وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، تشارك في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيسبوك)

وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، تشارك في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيسبوك)

افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيسبوك)