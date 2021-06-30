وزيرة الثقافة الليبية تشارك في افتتاح معرض القاهرة للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يونيو 2021, 07:17 مساء
وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، تشارك في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيسبوك)

شاركت، صباح الأربعاء، وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، في مراسم حفل الافتتاح الرسمي للدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بجمهورية مصر العربية.

ويستمر المعرض حتى الخامس عشر من يوليو، وتحمل هذه الدورة شعار «في القراءة حياة»، كما تتضمن الفعاليات إطلاق مبادرة «ثقافتك كتابك».

وانطلقت فعاليات المعرض بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب المصرية، ومايا غويكوفيتش نائبة رئيس الوزراء وزيرة الثقافة والإعلام بصربيا، والسفير محمد عبدالعالي مصباح القائم بالأعمال لدى السفارة الليبية في القاهرة، إلى جانب عدد من المسؤولين، والإعلاميين، والكتاب المصريين، حسب صفحة وزارة الثقافة الليبية في «فيسبوك».

وتشارك ليبيا في دورة هذا العام بجناحين تعرض فيهما عدداً من الإصدارات والمنشورات الليبية، بحضور عدد من الأدباء والكتاب الليبيين من مختلف أنحاء الوطن، فيما يشارك في هذه الدورة 25 دولة، و1218 ناشراً، ويصل عدد الأجنحة في المعرض إلى 756 جناحاً.

وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، تشارك في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيسبوك)
وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، تشارك في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيسبوك)
وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، تشارك في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيسبوك)
افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد مواجهة الأهلي طرابلس (0 × 0) السويحلي في الدوري الليبي الممتاز.. بث مباشر
رياضة محلية
لوف.. رجل الأفراح الصادمة والأحزان الأليمة في الكرة الألمانية خلال 15 عاما
رياضة عالمية
منظمة الصحة: الصين تنتصر في حرب الـ70 عاما ضد الملاريا
دولى
تعرف على جدول مواعيد مباريات دور ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية 2020
رياضة عالمية
وفاة 34 شخصا في كندا بسبب موجة الحر
دولى
أوكرانيا تنهي المغامرة السويدية بهدف قاتل.. وتصبح آخر المتأهلين إلى ربع نهائي ...
رياضة عالمية
تعرف على نتائج مباريات اليوم الثلاثاء من الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
أبوظبي تحظر على غير الملقحين دخول أماكن عامة اعتبارا من 20 أغسطس
دولى
الصور: ضبط وإحضار كل من تدخل في عرقلة برنامج عمل شركة الكهرباء
ليبيا
للمرة الثانية خلال أقل من 10 أيام.. الدبيبة يناقش مع مسؤولي شركة الكهرباء «أسباب...
ليبيا
الحكم على رئيس جنوب أفريقيا السابق بالسجن 15 شهرا
دولى
5 رسائل لـ«أوفتشا» لمناسبة انتهاء عمله: ليبيا ليست بلد أزمة فقط.. لنحكِ القصص ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بطاطا حلوة بجوز الهند