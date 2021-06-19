بدء عرض مسرحية «حسوفة» في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | السبت 19 يونيو 2021, 07:17 مساء
الملصق الإعلاني لمسرحية «حسوفة». (ألوسط)

يبدأ غدا الأحد عرض مسرحية، «حسوفة»، خلال فعاليات مهرجان «براح» الثقافي، في مدينة بنغازي، من إخراج محمد الفاخري. 

وقال مخرج المسرحية محمد الفاخري لـ«بوابة الوسط»،اليوم السبت إن «عمل مسرحية (حسوفة) هو عمل كتابة ركحية لا يعتمد على نص مسبق، فقد جرت كتابته اثناء التجارب (البروفات) وهو من بطولة ناجي الشهيبي ومهند الصادق وهو عازف كمان».

وأضاف الفاخري قائلا: إن «المسرحية تتحدث عن طموح الشباب واعتقادهم انهم مظلومين وهم غير مؤهلين في المجال الذي يتمنون العمل فيه»، لافتًاإلى أنه «اعتمد على الهزل حتى أثناء الحوار الجاد». 
 
وأشار الفاخري إلى أن المهرجان تناول كل الفنون السبعة خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى الفلكلور الليبي من أغاني التراث.

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