أفلام جديدة تضاف لقائمة مهرجان «كان»

صورة التقطت في باريس في 3 يونيو 2021 تظهر شعار الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان كان (أ ف ب)

أعلن منظمو مهرجان «كان» السينمائي، الخميس، إضافة تسعة أفلام إلى القائمة الرسمية للدورة الرابعة والسبعين.

ومن بين هذه الأفلام شريط عن سيرة فرقة الراب «إن تي إم» وآخر أعمال المخرج الأرجنتيني المقيم في باريس غاسبار نويه، وفق «فرانس برس».

وأُدرج فيلمان فرنسيان جديدان ضمن عروض منتصف الليل، أحدهما جديد الأخوين أرنو وجان ماري لاريو من بطولة ممثلهما المفضل ماتيو أمالريك، والثاني بعنوان «سوبريم» للمخرجة أودري إستروغو عن فرقة الراب الفرنسية «سوبريم إن تي إم».

كذلك أضيف عدد من الأفلام الأولى لمخرجيها بينها «ميه فرير إيه موا» للفرنسي يوهان مانكا مع الممثلين سفيان خميس ودالي بن صالح (الذي يشارك في فيلم جيمس بوند المقبل)، و«مي يوبيتا، مون أمور» للمخرجة نويمي ميرلان. وفي فئة «كان بروميير» الجديدة للمخرجين ذوي الخبرة، يقدم غاسبار نويه فيلمه الجديد «فورتيكس».

ولم يعلن مهرجان «كان» حتى الآن عن فيلم افتتاح قسم «نظرة ما»، ولم يكشف النقاب كذلك عن الفيلم الذي سيلي احتفال توزيع الجوائز في 17 يوليو. كما لم يفصح المهرجان بعد عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم التي يترأسها الأميركي سبايك لي، ولا عن ملصق الدورة الرابعة والسبعين.