أصبوحة ثقافية في سبها احتفاء بالعيد

أصبوحة ثقافية في سبها لمناسبة عيد الفطر المبارك (تصوير: رمضان كرنفوده)

في إطار الصالون الثقافي فى بيت الثقافة بسبها، أقيمت أصبوحة ثقافية، لمناسبة عيد الفطر المبارك، بتنظيم من «مجموعة الأربعاء» الثقافية وجمعية أصدقاء اليونسكو الأدبية، وبالتعاون مع فرقة زرياب للموسيقى العربية ومكتب الثقافة والتنمية المعرفية.

وحضر الأصبوحة، السبت، لفيف من الأدباء والكتاب والفنانين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وقال محمد أبوعريضة، مدير مكتب الثقافة والتنمية المعرفية سبها، إلى «بوابة الوسط»، إن «الهدف من هذه الأصبوحة هو تجميع الناس فى مكان واحد، من أجل المعايدة فى أجواء مرحة بين أنغام الموسيقى والطرب، وتأتي هذه الأصبوحة ضمن البرامج الثقافية للصالون الثقافي المستمر طوال العام».

وأضاف مسعود بكاكو، من جمعية أصدقاء مكتبة اليونسكو الأدبية: «تناولت الأصبوحة كيف كان العيد فى فترة الستينات فى سبها، وكيف كان التجهيز للعيد والطقوس المصاحبة لذلك، إلى جانب اهتمام الناس بهذه المناسبة التي يتجمع فيها الكبار والصغار، وتطرقت كذلك إلى مسميات قطع ملابس العيد، وسرد كيف يقضون أيام العيد الثلاثة، وتنقلهم من منطقة إلى أخرى».

أصبوحة ثقافية في سبها لمناسبة عيد الفطر المبارك (تصوير: رمضان كرنفوده)

أصبوحة ثقافية في سبها لمناسبة عيد الفطر المبارك (تصوير: رمضان كرنفوده)

أصبوحة ثقافية في سبها لمناسبة عيد الفطر المبارك (تصوير: رمضان كرنفوده)

أصبوحة ثقافية في سبها لمناسبة عيد الفطر المبارك (تصوير: رمضان كرنفوده)

أصبوحة ثقافية في سبها لمناسبة عيد الفطر المبارك (تصوير: رمضان كرنفوده)