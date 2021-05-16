نسرين عكاشة تكشف تفاصيل «الباب الأخضر» لرؤوف عبدالعزيز

البوستر المبدئي لفيلم رؤوف عبدالعزيز «الباب الأخضر» (خاص لـ بوابة الوسط)

كشفت نسرين ابنة الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، تفاصيل تعاقد المخرج رؤوف عبدالعزيز على فيلم «الباب الأخضر» والذي يعد من مؤلفات والدها التي لم تخرج إلى النور.

وتابعت نسرين، أن فيلم «الباب الأخضر»، يعد من الأعمال الفنية المحببة لدي والدها ومن أقدمها وأهمها في نفس الوقت، حيث يعود تاريخ كتابة الفيلم إلي نهاية الثمانينات، وعلى الرغم من ذلك يحتوى على رؤية عصرية في تقديم أفكاره، حيث يعد فيلم لكل زمان، لكونه يحتوى على مفاهيم وإسقاطات مستقبلية رغم مرور الزمن لا تزال موجودة في وقتنا الحاضر.

وأشارت ابنة الكاتب الكبير، إلى أنه خلال الشهور الماضية تم التواصل بينها وبين المخرج رؤوف عبدالعزيز، واستقر على تنفيذ فيلم «الباب الأخضر»، حيث يعد الأقرب إلى طريقة تفكيره ورؤيتة كمخرج، ومن ثم الاتفاق على بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، موضحة أن عامل الاحترام في التعامل الإنساني كان مسيطر على الموقف، خاصة أن رؤوف مقدر ومستوعب جدا فكر والدها ويريد المحافظة عليه وتقديمه بالشكل الأمثل.

وأشادت نسرين، بتولي المخرج رؤوف عبدالعزيز مهمة إخراج الفيلم بعدما تعاقدت مع شركته، قائلة: «إنها مطمئنة ولديها ثقة كبيرة وغير محدودة في رؤوف لتقديم الفيلم، الذي يعد من أهم الأعمال السينمائية بالنسبة لوالدها»، مؤكدة أن عبدالعزيز يعد من المخرجين القلائل الذين لديهم أسلوب وشخصية مختلفة ظاهرة في أعمالهم، فضلا عن كونه ليس مهتم بمقاييس السوق ولكن كل ما يشغل تفكيره هو تقديم عمل فني يعيش للتاريخ، وهذا الأمر واضح بشكل كبير سواء في إصراره على تقديم «الباب الاخضر»، وكذلك في أعماله الفنية الماضية والتي كان آخرها مسلسل «الطاووس» الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي.