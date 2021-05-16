وفاة الكوريغراف والراقص الألماني رايموند هوغه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 مايو 2021, 11:10 صباحا
رايموند هوغه ضمن مهرجان أفينيون، 21 يوليو، 2018 (أ ف ب)

توفي الكوريغراف والراقص الألماني رايموند هوغه عن عمر يناهز 72 عاما، بحسب ما أعلنت، السبت، دار الإنتاج والفنانين التي كانت تتعاون معه، بعد مسيرة عمل خلالها كاتبا مسرحيا لمصممة الرقصات بينا باوش.

وتوفي مصمم الرقصات الألماني الذي كان أيضا مخرجا ومؤلفا «ليلة الخميس إلى الجمعة»، بحسب ما أوضح بيان نشر في هذا الشأن، وفق «فرانس برس».

وذكر البيان بأن «مسيرته كراقص ومصمم رقص بدأت العام 1992، بالتعاون الفني مع شريكه لوكا جاكومو شولتي». وأضاف أنه تولى «تصميم ماينفارتس في العام 1994، وهي أول رقصة منفردة له كراقص، ثم في العام 2000 صمم أناذر دريم، وهي ثلاثية عن القرن المنصرم».

حصل على عدد من الجوائز ونال وسام الفنون والآداب في فرنسا العام 2019.

وأشار البيان إلى أنه «حصل العام 2020 على جائزة الرقص الألمانية - وهي أعلى تكريم يمنح في مجال الرقص في ألمانيا».

كذلك كتب الراحل مقالات نقدية وكان كاتبا مسرحيا لزميلته مصممة الرقصات بينا باوش في ثمانينات القرن العشرين.

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