محمد منير يحيي ذكرى حادث الواحات بأغنية «ضالين» في «الاختيار 2»

محمد منير في كواليس تسجيل أغنية «ضالين» (خاص لـ بوابة الوسط)

شارك النجم المصري محمد منير ضمن مسلسل «الاختيار 2» من خلاله تقديمه أغنية «ضالين» والتي أذيعت ضمن الحلقة 25 من العمل المعروض حاليا على قنوات «ON».

ونعى منير شهداء حادث الواحات الإرهابي الذي تمت إعادة تجسيده خلال الحلقة، وهو الحادث المأساوي الذي أفجع المصريين في أكتوبر من العام 2017.

الأغنية تم تسجيلها قبل ثلاثة أسابيع وتغنى خلالها بكلمات الشاعر نصر الدين ناجي وألحان وتوزيع أحمد فرحات.

وحملت كواليس تسجيل الأغنية نفسها حالة من الخزن والتأثر لدى «الكينغ» الذي لم يستطع منع نفسه من البكاء خلال غنائها تأثرا بذكريات حادث الواحات المأساوي، كما عبر منير عن فخره واعتزازه ببطولات الجيش المصري في حماية أرض الوطن من الإرهاب الغاشم، قائلا: «ربنا يحفظ مصر وتحيا مصر والمجد للشهداء».

مسلسل «الاختيار 2» من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة «سينرجى» ويجمع في بطولته كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، هادي الجيار، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، طارق صبري.