محمد منير يحيي ذكرى حادث الواحات بأغنية «ضالين» في «الاختيار 2»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 مايو 2021, 02:01 مساء
محمد منير في كواليس تسجيل أغنية «ضالين» (خاص لـ بوابة الوسط)

شارك النجم المصري محمد منير ضمن مسلسل «الاختيار 2» من خلاله تقديمه أغنية «ضالين» والتي أذيعت ضمن الحلقة 25 من العمل المعروض حاليا على قنوات «ON».

ونعى منير شهداء حادث الواحات الإرهابي الذي تمت إعادة تجسيده خلال الحلقة، وهو الحادث المأساوي الذي أفجع المصريين في أكتوبر من العام 2017.

الأغنية تم تسجيلها قبل ثلاثة أسابيع وتغنى خلالها بكلمات الشاعر نصر الدين ناجي وألحان وتوزيع أحمد فرحات.

وحملت كواليس تسجيل الأغنية نفسها حالة من الخزن والتأثر لدى «الكينغ» الذي لم يستطع منع نفسه من البكاء خلال غنائها تأثرا بذكريات حادث الواحات المأساوي، كما عبر منير عن فخره واعتزازه ببطولات الجيش المصري في حماية أرض الوطن من الإرهاب الغاشم، قائلا: «ربنا يحفظ مصر وتحيا مصر والمجد للشهداء».

مسلسل «الاختيار 2» من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة «سينرجى» ويجمع في بطولته كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، هادي الجيار، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، طارق صبري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين: جزء كبير من صاروخ الفضاء سقط فوق المحيط الهندي
دولى
(بث مباشر) مركز الفلك الدولي يحدد زمان ومكان سقوط الصاروخ الصيني «التائه»
دولى
دباير (الحلقة 11)
فيديو
لمسة وفاء - موسى عبدالقادر (الحلقة 25)
فيديو
220 جريحا حصيلة الصدامات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في القدس الشرقية
عربى
19 ألف دينار غرامات مالية وإيقافات في الدوري الليبي الممتاز
رياضة محلية
مدير مكتب المنفي ينفي تعرضه للخطف.. ويوضح «حقيقة ما حدث»
ليبيا
د.عادل المزوغي: السلطة كبلت الإعلام بتشريعات على مقاسها
ثقافة وفن
المركز الليبي للاستشعار عن بعد يعلن آخر التوقعات بشأن سقوط صاروخ الصين
ليبيا
جريدة «الوسط»: الملف الليبي يتصدر اهتمام مجموعة الـ7
ليبيا
«العفو الدولية» تدعو حكومة الوحدة الوطنية إلى كبح جماح «الميليشيات» و«الجماعات ...
ليبيا
تشاووش أوغلو: متفقون على ضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«غوغل» تطلق «أغنية اللقاح» (فيديو)