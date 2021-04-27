عرض «سعاد» في مهرجان «ترايبيكا السينمائي» بنيويورك

مشهد من فيلم «سعاد» (خاص لـ بوابة الوسط)

بعد اختياره رسميا للمشاركة في الدورتين الافتراضيتين من مهرجان «كان السينمائي» 2020 ومهرجان «برلين السينمائي» 2021 (قسم بانوراما)، يعرض فيلم «سعاد» للمخرجة أيتن أمين عالميا لأول مرة على شاشات السينما ضمن فعاليات مهرجان «ترايبيكا السينمائي» 2021 في المسابقة الدولية للفيلم الروائي الطويل الذي سيقام في مدينة نيويورك من 9 إلى 20 يونيو 2021 وبحضور جمهور فعلي.

فيلم «سعاد» هو إنتاج مصري، تونسي، ألماني مشترك، وقامت المخرجة أيتن أمين بكتابته مع السيناريست محمود عزت في تعاون ثان بينهما بعد فيلم «فيلا 69» (2013) الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم من العالم العربي في مهرجان «أبوظبي السينمائي»، حيث كان عرضه العالمي الأول، وهو من إنتاج محمد حفظي عبر شركته «فيلم كلينك».

يتناول فيلم «سعاد» علاقة أختين في سن المراهقة بإحدى مدن دلتا النيل، حيث تعيش إحداهما حياة خاصة وسرية في العالم الافتراضي.

تم تصوير الفيلم في مدن مختلفة خارج القاهرة، واعتمد على مجموعة ممثلات وممثلين غير محترفين من مختلف المحافظات المصرية.

هذا الإنتاج المشترك العربي بين مصر وتونس مع ألمانيا هو ثمرة تعاون بين أسماء عدة وهم: المنتج المصري سامح عواض «Vivid Reels» في أول إنتاج سينمائي له، بالاشتراك مع المنتجة التونسية درة بوشوشة «Nomadis Images»، والمنتج والسيناريست محمد حفظي «فيلم كلينك»، والمخرج والمنتج الألماني فيم فيندز «Neue Road Movie»، والمصري مارك لطفي «Fig Leaf Studios»، ونالت شركة «فيلم كلينك» لتوزيع الأفلام المستقلة (FCID) حقوق توزيع الفيلم في العالم العربي.