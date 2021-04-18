أمين جمال: سعيد بردود فعل الجمهور على «المداح»

السيناريست المصري أمين جمال (خاص لـ بوابة الوسط)

أعرب السيناريست المصري أمين جمال عن سعادته بردود الأفعال التي وصلته عن مسلسله الجديد «المداح» بطولة النجم حمادة هلال، والذي يعرض ضمن سباق رمضان على قنوات «النهار».

وحصد مسلسل «المداح» على ثناءً كبيرًا من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تخطت عدد مشاهداته على منصات قناة «النهار» أكثر من 20 مليون مشاهدة.

ويظهر حمادة هلال في المسلسل بشكل جديد كليًّا؛ حيث يجسد شخصية «صابر» المعالج الروحاني والمداح، مستغلًا إمكانياته الصوتية في تقديم بعض الابتهالات ضمن أحداث المسلسل الذي يدور في إطار من الدراما الاجتماعية المشوقة، ويكشف عالم وكواليس المعالجين الروحانيين.

مسلسل «المداح» من بطولة حمادة هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، محمد عز، هادي خفاجة، حنان سليمان، محسن منصور، عبير فاروق، محمد الصاوي، تامر شلتوت، وعدد آخر من الفنانين، المسلسل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

ويعرض مسلسل «المداح» يوميًا على شبكة قنوات النهار في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وفي الساعة العاشرة مساءً على قناة النهار دراما.

ويشارك السيناريست أمين جمال في موسم دراما رمضان للسنة الثامنة تواليًّا؛ حيث أشرف وشارك في كتابة العديد من الأعمال التلفزيونية في السنوات الماضية، والتي تصدر بطولتها عدد من النجوم الكبار، منهم عادل إمام في «عوالم خفية»، ويسرا والتي كانت لها نصيب الأسد من أعمال أمين منها «خيانة عهد»، «فوق مستوى الشبهات»، «لدينا أقوال أخرى»، بالإضافة إلى مسلسلات «الزوجة 18» لحسن الرداد، «لآخر نفس» لياسمين عبدالعزيز، «سكر زيادة» للنجمات نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، وهالة فاخر، و«فكرة بمليون جنيه» لعلي ربيع، فضلًا عن كتابته لعدد من الأفلام السينمائية منها «الديزل» لمحمد رمضان، «قرمط بيتمرمط» لأحمد آدم.