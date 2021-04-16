أمر قضائي بحذف مشهد من فيلم على «نتفليكس»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أبريل 2021, 11:31 صباحا
شعار نتفليكس (أ ف ب)

بدعوى انتهاك قواعد التوازن الانتخابي، أمرت غرفة في المحكمة الانتخابية الفدرالية المكسيكية «نتفليكس» بإزالة مشهد من فيلم «سي بوسكا بابا» المكسيكي، تظهر فيه مرشحة للنيابة.

وتظهر مرشحة حزب العمل الوطني (المحافظ) لانتخابات يونيو، ماريا تيريزا، خيمينيز إسكيفيل في مشهد من الفيلم وهي تقطع الشريط أثناء حفل افتتاح، وفق «فرانس برس».

وأمرت المحكمة منصة البث التدفقي العملاقة «نتفليكس» والمنتجين بـ«تعديل مشهد الثواني الثماني أو استبداله أو حذفه» لأنه «يخرق مبدأ التوازن في التنافس الانتخابي».

وتظهر إسكيفيل في «سي بوسكا بابا» (بالإنجليزية «داد وانتد») بصفتها رئيسة بلدية مدينة أغواسكاليينتس، وهو منصب استقالت منه لكي تترشح للنيابة. وتستطيع المرشحة استئناف قرار المحكمة.

وتجري المكسيك انتخابات فيدرالية في 2 يونيو لاختيار الأعضاء الخمسمئة في مجلس النواب.

ويتضمن القانون الانتخابي المكسيكي قواعد صارمة جداً في ما يتعلق بالإعلام والإعلان الانتخابيين.

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