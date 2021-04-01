آي واي واي «فخور» باستفزازه الصين

آي واي واي خلال مقابلة مع وكالة «فرانس برس» في برلين، 15 أغسطس 2019 (أ ف ب)

أدرك الفنان الصيني المنشق آي واي واي أن صورة التُقطت له في ساحة تيانانمن وهو يقوم بحركة استفزازية بإصبعه ستجلب له المتاعب في بلده.. لكن ما لم يكن يعلمه هو أن هذه الخطوة التي «يفاخر» بها ستفجّر بعد 26 عامًا جدلًا بشأن الرقابة في هونغ كونغ.

ولطالما نعمت المستعمرة البريطانية السابقة بمقدار من الحريات لا تتمتع به سائر مناطق البر الصيني الرئيسي. لكنها تواجه صعوبة في الحفاظ على سمعتها كواحة ثقافية في البلاد بسبب تشديد نظام الحكم الشيوعي قبضته على المنطقة.

وإثر موجة التظاهرات المنادية بالديمقراطية سنة 2019، أطلقت بكين حملة قمع مشددة في حق الحركة الاحتجاجية من خلال قانون متشدد للأمن القومي يطاول أيضًا عالم الفنون.

ومن منفاه في برلين، يبدي آي واي واي، أشهر الأسماء الصينية في مجال الفن المعاصر، قناعة بأن هونغ كونغ تتعرض بدورها لحملة التضييق والرقابة القائمة في بر الصين الرئيسي.

ويقول الفنان البالغ 63 عاما في مقابلة هاتفية مع وكالة «فرانس برس»: «أي شكل من حرية الكلمة والتعبير قد تُعتبر غير قانونية أو تخريبية».

ولادة متعثرة

ويوضح أن «هذا القانون طُبّق في البر الصيني الرئيسي ولا شك في أنه يُطبق أيضا في هونغ كونغ». وعند الحديث عن الفنون في هونغ كونغ، تتجه الأنظار إلى متحف «إم +» الذي يشهد ولادة متعثرة.

فمن المتوقع أن يفتح هذا الموقع الممتد على 60 ألف متر مربع أبوابه هذا العام، بعد تأخير طويل، فيما يطمح القائمون عليه بأن ينافس متاحف عالمية كبرى بينها «تايت مودرن» في لندن ومتحف الفن المعاصر (موما) في نيويورك.

ويتباهى القائمون على المتحف باحتوائه على إحدى أجمل مجموعات الفن المعاصر الصيني في العالم، ما يعود بجزء منه إلى الهبة السخية المقدمة من هاوي الجمع السويسري أولي سيغ.

وتحوي قائمة محتويات المتحف المنشورة عبر الإنترنت ما لا يقل عن 249 عملا لآي واي واي، لكنها تحوي أيضًا صورًا التقطها المصور الأميركي الصيني ليو هونغ-شينغ لقمع العام 1989 في ساحة تيانانمن، وهي أعمال منعت السلطات الصينية عرضها في البر الصيني الرئيسي. إلا أن كثيرين باتوا يتساءلون عن قدرة المتحف على عرض هذه الأعمال، نظرا إلى الإطار القمعي.

الترويج للكراهية

واتهم ساسة مؤيدون لبكين في هونغ كونغ المتحف بانتهاك القانون بشأن الأمن القومي و«الترويج للكراهية ضد البلاد»، من دون التطرق مباشرة إلى صورة آي واي واي في ساحة تيانانمن.

وأكد مسؤول حكومي في هونغ كونغ، الإثنين، أن هذه الصورة لن تُعرض في افتتاح المتحف، موضحًا أن وحدة الشرطة المكلفة السهر على تطبيق القانون بشأن الأمن القومي قد تنظر في مدى تلاؤم هذه الأعمال مع القانون.

ويصف آي واي واي حافظي متحف «إم +» بأنهم من «كبار المحترفين» ويتمتعون بـ«أصالة إبداعية»، لكنهم يواجهون «عالما يتبدل بسرعة فائقة». كما يتساءل عما إذا كان أي من أعماله سيُعرض في متحف «إم +»، فيما بقيت أعمال له معروضة في هونغ كونغ حتى 2016.

ويندد آي واي واي بأن «مجتمع هونغ كونغ الليبرالي والديمقراطي في طور الزوال». وكان آي واي واي الرسام والنحات ساعد في وضع تصور «عش العصفور»، وهو المدرج الذي شيدته بكين للألعاب الأولمبية سنة 2008.

لكنه أصبح عدوّا للسلطات في بكين بعدما حقق بشأن انهيار مدارس خلال زلزال 2008 في مقاطعة سيشوان وحريق أودى بالعشرات في نوفمبر 2010 في شنغهاي. وأمضى 81 يوما في السجن سنة 2011، ثم غادر البلاد بعد أربع سنوات للإقامة في ألمانيا.