مهرجان «الجونة» يفتح باب التسجيل «لمنصة الجونة السينمائية»

الفائزون بجوائز «منصة الجونة السينمائية» 2020 (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «الجونة السينمائي» فتح باب التقديم للدورة الخامسة لـ«منصة الجونة السينمائية»، المقرر انعقادها في الفترة ما بين 16-21 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة.

الموعد النهائي للتقدم بالمشاريع في مرحلة التطوير هو 15 يوليو 2021، وللأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج 1 أغسطس 2021. يمكنكم الوصول إلى استمارة التقديم والمعلومات الكاملة بخصوص أهلية ولوائح التقديم من هنا.

وصرح مدير المهرجان انتشال التميمي، قائلًا: «على مدى السنوات الأربع الماضية استقبل المنطلق، الذي يشكل جزءًا مهمًا من منصة الجونة السينمائية، 72 مشروعًا. قابل مخرجو ومنتجو تلك الأفلام مئات المنتجين والموزعين ومديري المهرجانات ومسؤولي صناديق الدعم وغيرهم من محترفي الصناعة السينمائية العربية والدولية، مستفيدين من عشرات اللقاءات والندوات والورش مع دعم مالي يربو إلى مليون دولار أميركي. نسبة كبيرة من المشاريع المشاركة، خاصة في مرحلة ما بعد الإنتاج وجدت طريقها إلى كبرى المهرجانات الدولية مثل كان وفينيسيا وبرلين وتورنتو، الأمر الذي عزز موقع المنطلق والمنصة على المستوى الدولي باعتبارهما منبعًا رئيسيًّا ووجهة مميزة لما يبحث عنه مختصو السينما الدولية».

وأضافت مديرة العمليات ومسؤولة العلاقات الدولية بالمهرجان بشرى رزة: «للعام الخامس على التوالي، تثبت منصة الجونة السينمائية أنها حاضنة مهمة لكل المشروعات المشاركة. تبقى مهمتنا كما هي في دعم المواهب السينمائية العربية، ونأمل أن نستمر في نشر روح التعاون التي مثلت دافعًا أساسيًّا لنجاحنا على مدار الدورات الأربع السابقة».

واختار «منطلق الجونة السينمائي» في دورته الرابعة 12 مشروعًا في مرحلة التطوير (8 مشاريع روائية طويلة و4 مشاريع وثائقية طويلة)، و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج (5 أفلام روائية طويلة، وفيلم وثائقي طويل) بناءً على المحتوى والرؤية الفنية وإمكانية التنفيذ المالية. ترشحت تلك المشاريع للفوز بجوائز تقدر قيمتها بـ350 ألف دولار أميركي مقدمة من المهرجان ورعاته وشركائه. تكونت لجنة تحكيم المنطلق من وكيل مبيعات الأفلام الفرنسي كليمون شوتون والمخرجة والمنتجة اللبنانية ديما الجندي والكاتبة والمخرجة والمنتجة الأردنية ليالي بدر، بينما ضمت قائمة مدربي المنطلق الخبراء والمستشارين: ريما مسمار من لبنان وجانا وولف من ألمانيا وديمة عازر من الأردن.

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وقدم جسر «الجونة السينمائي» العديد من الفعاليات الناجحة، من بينها محاضرات لخبراء الصناعة مثل علي فازال وكريستوفر ماك من شركة «نتفليكس» والمخرج بيتر ويبر، ومدير التصوير المصري أحمد المرسي، ومشرف التحريك الدولي مينا إبراهيم. إضافة إلى ذلك، فقد قدم الجسر حلقات نقاشية لمؤسسات مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة ساويرس وإيفتا، وتعرضت تلك الحلقات لموضوعات، من بينها «تمكين النساء من خلال صناعة السينما وصناعة الإعلام في ضوء جائحة عالمية»، كما قدمت السفارة الأميركية ورشة لكتابة السيناريو وقدم مدرب التمثيل الشهير جيرالد جيمس ورشة للتمثيل. بالتعاون مع «جيميني أفريقيا»، استضاف المهرجان مبادرة «آبليفت فور جي إف إف» التي عنيت بتقديم الدعم والتوجيه وفرص الشراكة لرواد الأعمال المهتمين بصناعة السينما.