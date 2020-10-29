بالصور: «منطلق الجونة السينمائي» يعلن الفائزين بجوائز دورته الرابعة

من كواليس إعلان الفائزين بجوائز منطلق الجونة السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

ضمن مساعيها لخلق مساحة إبداعية للأفراد والأسواق السينمائية، تستمر «منصة الجونة السينمائية»، ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان «الجونة السينمائي» في دعم السينمائيين العرب لدعم وتطوير مشاريعهم في مرحلة التطوير واستكمال أفلامهم في مرحلة ما بعد الإنتاج. تقدم المنصة مبادرتي منطلق الجونة السينمائي وجسر الجونة السينمائي، اللتين تقدمان الفرص للتعلم والمشاركة.

ضمن فعاليات اليوم السابع للمهرجرجان عُقد حفل ختام «منصة الجونة السينمائية» في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلنت اللجنة المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز منطلق الجونة السينمائي.

بدأ الحفل بكلمة انتشال التميمي، مدير المهرجان، حيث أثنى على كل الأفلام المشاركة، كما شكر فريق عمل «منصة الجونة السينمائية» على مجهوداتهم طوال أيام المنصة، وشكر كل الرعاة على دعمهم الكامل للفن الحقيقي.

بينما بدأت بشرى، مديرة العمليات بالمهرجان، بتوجيه الشكر إلى الفريق الذي يقف وراء «CineGouna» مع ذكر جحم الجهد والليالي التي لا ينام فيها، من أجل تحقيق هذا النجاح. وأضافت: «لقد كان عامًا صعبًا مليئًا بالشكوك والمشاكل، ولكن مع مشاركة كل فرد وصبر، أصبح ممكنًا وتم تنفيذ المهرجان في ظل تنظيم مخطط للغاية».

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وتحدث السفير الأميركي عن أهمية السينما وصناعة الأفلام في ربط الدول، مظهرًا امتنانه للإعلام المصري وصناعة السينما.

وشكر إدارة المهرجان وكل مَن جعله ممكنًا في المساعدة على ربط المخرجين المصريين والأميركيين. وشدد على الدعم الذي تقدمه السفارة الأميركية لصانعي الأفلام في مصر من خلال ربطهم مع المخرجين الأميركيين.

وشكر المدير الفني للمهرجان المخرج أمير رمسيس الرعاة، كما ذكَّر الحاضرين بالهدف الرئيسي للمنصة والمسابقة والمشروعات الـ18 المشاركة.

لجنة من السينمائيين المتخصصين

استقبل «منطلق الجونة السينمائي» في دورته الرابعة 99 طلبًا تقديم (65 مشروعًا في مرحلة التطوير، و34 فيلمًا في مرحلة ما بعد الإنتاج) من جميع أنحاء العالم العربي. تمت مراجعة هذه الطلبات من قِبل لجنة من السينمائيين المتخصصين، واختيار 12 مشروعًا في مرحلة التطوير (8 مشاريع روائية طويلة و4 مشاريع وثائقية طويلة)، و6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج (5 أفلام روائية طويلة، وفيلم وثائقي طويل) بناءً على المحتوى والرؤية الفنية وإمكانية التنفيذ المالية، كما أثنت اللجنة على المستوى المميز للمشاريع المقدمة للمنطلق.

قدم المخرجون والمنتجون المترشحون للمشاركة في المنطلق مشاريعهم وأفلامهم إلى منتجين ومؤسسات مانحة، وموزعين وبائعي أفلام ومبرمجي مهرجانات، للحصول على استشارتهم الفنية. إضافة إلى ذلك، عُقدت لقاءات فردية بين صناع الأفلام وخبراء الصناعة والمستشارين لتطوير السيناريوهات أو النسخ غير المكتملة للأفلام وتعزيز فرص التعاون الإقليمي والدولي.

تكونت لجنة تحكيم المنطلق من وكيل مبيعات الأفلام الفرنسي كليمون شوتون والمخرجة والمنتجة اللبنانية ديما الجندي والكاتبة والمخرجة والمنتجة الأردنية ليالي بدر.

«وداعًا جوليا»

فاز مشروع «وداعًا جوليا» لمحمد كردفاني (البحرين، السودان) بجائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير (جائزة مالية بـ15 ألف دولار أميركي) وشهادة «منصة الجونة السينمائية»، بينما فاز فيلم «الحياة تناسبني جيدًا» للهادي أولاد مهند (المغرب) بجائزة أفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج (جائزة مالية بـ15 ألف دولار أميركي) وشهادة «منصة الجونة السينمائية».

كما تم إعلان المشاريع والأفلام الفائزة بجوائز رعاة منطلق الجونة السينمائي وهي، كالآتي:

حصل «هاملت من عزبة الصفيح» لأحمد فوزي صالح (مصر) على جائزة بقيمة 20 ألف دولار أميركي من «شاهد»، وجائزة بقيمة 10 آلاف دولار أميركي من «سباركل» كما حصل على مشاركة في إقامة «منتدى فيلم إندبندنت» الافتراضية المقدمة من «فيلم إندبندنت» والسفارة الأميركية، ومشاركة في مبادرة «غلوبال فيلم إكسبرشن» المقدمة من «إيفتا».

وفاز «وداعًا طبريا» للينا سويلم (فلسطين، فرنسا) بجائزة تقدر بـ10 آلاف دولار أميركي من «آي برودكشنز» وجائزة بقيمة 10 آلاف دولار أميركي من «سينرجي فيلمز» وجائزة بقيمة 10 آلاف دولار أميركي من «داخلي وسط البلد» بدعم من شركة «الإسماعيلية للاستثمار والتمويل العقاري».

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وحصل «هج إلى ديزني» لمها الساعاتي (المملكة العربية السعودية) بجائزة بـ10 آلاف دولار أميركي من شبكة «اديو وتلفزيون العرب» (إيه آر تي). إضافة إلى ذلك فقد فاز «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» لخالد منصور (مصر) بجائزة بـ10 آلاف دولار أميركي من «روتانا» وأخرى بـ10 آلاف دولار أميركي من «لاجوني».

«بركة العروس»

وذهبت جائزة بقيمة 10 آلاف دولار أميركي من «نيو سينشري» وجائزة بقيمة 30 ألف دولار أميركي ضمان توزيع من «ماد سوليوشنز» و«إرجو ميديا فينتشرز» وجائزة بقيمة 10 آلاف دولار أميركي من «سباركل» إلى «وداعًا جوليا» لمحمد كردفاني (البحرين، السودان). بينما حصل «تيارات» لمهدي حميلي (تونس) على جائزة بـ10 آلاف دولار أميركي من «وياك»، وتحصل «هنا ولا تراني» لفيروز سرحال (لبنان، إسبانيا) على جائزة بقيمة 80 ألف دولار أميركي خدمات إنتاجية مقدمة من «شاهد».

حصل «بركة العروس» لباسم بريش(لبنان) على جائزة بقيمة 50 ألف دولار أميركي بيع مبدئي من «أو إس إن»، كما حاز «الحياة تناسبني جيدًا» للهادي أولاد مهند على جائزة بقيمة 10 آلاف دولار أميركي لخدمات عمل «دي سي بي» لفيلم مقدمة من «ذا سيل بوست برودكشن»، وجائزة بقيمة 30 ألف دولار أميركي لخدمات المؤثرات البصرية من شركة «ميركوري».

ذهبت جائزة أخرى بقيمة 10 آلاف دولار أميركي لخدمات التسويق لفيلم من «ذا سيل بوست برودكشن» إلى «قربان» لنجيب بلحاج (تونس).

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ونال «مفيش راجل بيعيط» لمحمد مصطفى (مصر) على مشاركة في إقامة «منتدى فيلم إندبندنت» الافتراضية المقدمة من «فيلم إندبندنت» والسفارة الأميركية، بينما حصل «خذوني إلى السينما» للباقر جعفر (العراق، مصر) على إقامة للمونتاج لمدة 10 أسابيع وجلسات توجيه مقدمة من «دوكس بوكس».

أخيرًا، حصل «عرفة» لآلاء القيسي (الأردن)على مشاركة في مبادرة «غلوبال فيلم إكسبرشن» المقدمة من «إيفتا».

«منطلق الجونة السينمائي» مختبر لتطوير المشاريع والإنتاج المشترك، يوفر الفرص للمخرجين والمنتجين العرب لإيجاد الدعم الفني والمالي اللازم.

استقبل المنطلق المشاريع الروائية والوثائقية الطويلة في مرحلة التطوير، والأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج التي تم إرسالها في وقت التقديم المحدد.

من كواليس إعلان الفائزين بجوائز منطلق الجونة السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس إعلان الفائزين بجوائز منطلق الجونة السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)