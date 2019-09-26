«منصة الجونة» تناقش الإنتاج الإيطالي الدولي المشترك

«منصة الجونة» تناقش الإنتاج الإيطالي الدولي المشترك

في اليوم الخامس لمنصة الجونة للأعمال السينمائية، التي تنعقد على هامش مهرجان «الجونة السينمائي»، عقدت ندوة بعنوان «بناء جسور للتواصل: دوافع الإنتاج الإيطالي الدولي المشترك»، الأربعاء، في مكتبة الجونة.

وتحدث المخرج والمنتج الإيطالي، أنطونيو فالدوتو، عن سوق الأفلام الإيطالية وطرق الإنتاج والتمويل والتوزيع، موضحًا الفرص والصعوبات التي تواجه صناعة الأفلام بشكل عام.

وعبر أنطونيو عن سعادته بوجوده هنا ضمن المهرجان، موضحًا أهمية مثل هذه المهرجانات، التي تعد فرصة لعقد اتفاقيات وشراكات بين إيطاليا ودول البحر الأبيض المتوسط لما لهم من روابط تاريخية وفنية مشتركة.

وتطرق في الحديث عن آخر اتفاق بين ANICA «الجمعية الإيطالية لصناعة الأفلام السمعية والبصرية»، مع دولة تونس، ضمن فعاليات مهرجان السينما المتوسطية بتونس للإنتاج التشاركي للأفلام، وصرح بأن هذا الاتفاق يسهل الشراكة في الإنتاج والتمويل ليس فقط مع إيطاليا لكن مع كثير من الدول الأوروبية، ومن أهم مميزات الاتفاقية هو إمكانية إنتاج فيلم مشترك باللغة العربية فقط.

وتحدث أنطونيو عن قوانين صناعة الأفلام في إيطاليا، كما عرض بعض الإحصائيات المهمة، الخاصة بصناعة الأفلام في إيطاليا، وأبرزها أن ٢٣% من حجم إنتاج الأفلام في إيطاليا هو إنتاج مشترك

«منصة الجونة» تناقش الإنتاج الإيطالي الدولي المشترك

«منصة الجونة» تناقش الإنتاج الإيطالي الدولي المشترك