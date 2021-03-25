القضاء البريطاني يرفض استئناف جوني ديب ضد «ذي صن»

جوني ديب لدى خروجه من محكمة لندن، 28 يوليو 2020 (أ ف ب)

رفض القضاء البريطاني، الخميس، منح النجم الهوليوودي جوني ديب الحق في محاكمة بالاستئناف بعد خسارته الدعوى ضد «ذي صن» التي وصفته بأنه زوج عنيف في حق طليقته أمبير هيرد.

وإثر محاكمة كشفت تفاصيل محرجة عن حياته، خسر نجم «بايرتس أوف ذي كاريبيين» في الثاني من نوفمبر الفائت، الدعوى التي رفعها ضد مجموعة «نيوز غروب نيوزبيبرز» الناشرة لجريدة «ذي صن» بتهمة تشويه السمعة، وفق «فرانس برس».

ونشرت الجريدة في أبريل 2018، بالاستناد خصوصا إلى أقوال الممثلة، مقالا تحدثت فيه عن تعنيف الممثل زوجته السابقة أربع عشرة مرة، وهي اتهامات ينفيها جوني ديب.

ولجأ جوني ديب مباشرة إلى محكمة الاستئناف. ولكن لانتزاع الحق في محاكمة ثانية، كان على وكلاء الدفاع عن ديب الاستناد إلى أدلة جديدة.

وانطلاقا من ذلك، اتهم وكيل ديب المحامي أندرو كالديكوت، الخميس الفائت، أمبير هيرد (34 عامًا) بأنها كذبت في قولها إنها تبرعت لجمعيات بمبلغ سبعة ملايين دولار تقاضتها إثر إتمام الطلاق، بهدف استثارة التعاطف معها.

وأشار المحامي إلى أن المبلغ الذي تبرعت به هيرد أقل بكثير.

لكنّ ممثل «نيوز غروب نيوزبيبرز» آدم وولانسكي نفى هذه الاتهامات.

غير أن القضاة في محكمة الاستئناف اعتبروا أن الحكم الأساسي «متكامل ومنصف»، قائلين إن القاضي المكلف النظر في القضية أندرو نيكول «دعّم خلاصاته بحجج صلبة لم يظهر حتى من باب الافتراض أنها تستند إلى مقاربة مغلوطة أو خطأ قانوني».

وفي حكمه، استند القاضي نيكول بشكل رئيسي على تبرع هيرد بهذا المبلغ لاستبعاد اتهام وكلاء جوني ديب زوجته السابقة بأنها تسعى إلى الكسب المادي.

مسار قضائي آخر

ورحبت جريدة «ذي صن» بالقرار الصادر، الخميس، مشيدة بـ«الشهادة الشجاعة» التي أظهرتها أمبير هيرد أمام المحكمة رغم «محاولات إسكاتها المتكررة من مرتكب الوقائع».

وإثر الحكم الذي وصفه بأنه «سريالي»، اضطر الممثل الأميركي البالغ 57 عامًا إلى التخلي عن دوره في الفيلم المقبل من سلسلة «فانتاستيك بيستس» المقتبسة من قصص للكاتبة ج. ك. رولينغ مؤلفة كتب هاري بوتر.

وأصدرت المحكمة العليا في لندن حكما لصالح الجريدة بعد جلسات عقدتها على مدى ثلاثة أسابيع في يوليو الفائت. واعتبر القاضي نيكول في حكمه أن التوصيفات التي أوردتها «صحيحة بدرجة كبيرة»، لأن «الأكثرية الساحقة من الاعتداءات المفترضة جرى إثباتها»، بعد محاكمة أقيمت على مدى ثلاثة أسابيع خلال يوليو المنصرم.

وأطلق جوني ديب مسارا قضائيا آخر ضد أمبير هيرد في الولايات المتحدة، على خلفية مقال نشرته «واشنطن بوست» في 2018 يطالب فيه بخمسين مليون دولار. ومن المقرر إقامة المحاكمة في أبريل 2022.