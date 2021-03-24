لينا شاماميان تغني في الأوبرا المصرية أبريل المقبل

بوستر حفل لينا شاماميان (خاص لـ بوابة الوسط)

تعود الفنانة السورية لينا شاماميان لجمهورها المصري عبر حفل غنائي ضخم تطل خلاله على مسرح دار الأوبرا المصرية، وذلك في تمام الثامنة مساء 8 أبريل المقبل.

وتعود شاماميان لتطل على مسارح دار الأوبرا المصرية من جديد بعد إحيائها حفل ختام مهرجان «القاهرة السينمائي» في ديسمبر الماضي، الذي شاركت أيضًا في فعاليات مسابقته الرسمية للمرة الأولى عبر تقديمها أغنية الفيلم الفرنسي «غاغارين».

وتفاجئ الفنانة السورية جمهورها المصري على مسرح النافورة في الهواء الطلق داخل دار الأوبرا، ومن المقرر أن تقدم عددا من أغانيها الشهيرة، منها «بالي معاك»، و«هالأسمر اللون»، و«على موج البحر»، مع مزيج من الأغنيات المصرية الشهيرة على طريقتها الخاصة وباقة من التوزيعات الجديدة لأغانيها المعروفة، كما تقدم أجدد أغنياتها باللهجة المصرية «هانعيش ونشوف»، التي قدمتها تترا لمسلسل «إلا أنا» الذي جمع توليفة من أشهر النجوم المصريين.

لينا شاماميان فنانة ومطربة سورية من جذور أرمينية، تمتد رحلتها الغنائية لقرابة 20 سنة، حصيلتها أربعة ألبومات: «هالأسمر اللون»، و«شامات»، و«غزل البنات» و«لونان» وعشرات من الأغاني المنفردة، وتستعد حاليا لإطلاق أجدد أعمالها الغنائية «تذكري».