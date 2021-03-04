«ضحكات سريعة» ميزة جديدة من «نتفليكس» للهواتف المحمولة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 مارس 2021, 04:15 مساء
شعار شبكة «نتفليكس» للبث التدفقي (أ ف ب)

أطلقت شبكة «نتفليكس» الأميركية العملاقة للبث التدفقي، الأربعاء، ميزة «فاست لافس» (ضحكات سريعة) على تطبيقها للهاتف المحمول، وهو يتيح للمستخدم مشاهدة مقتطفات فكاهية قصيرة تشبه نموذج مقاطع الفيديو القصيرة من منصة «تيك توك».

ويمكّن التطبيق الجديد المستخدمين من عرض لقطات كوميدية وحفظها ومشاركتها، وهي مستقاة من لائحة كبيرة توفّرها «نتفليكس»، وفق «فرانس برس».

وأوضحت «نتفليكس» في منشور على مدوّنة أن الراغب في شيء من «الضحك» يستطيع أن يحقق مراده عبر هذا التطبيق «الذي يوفر الكثير من الاحتمالات الفكاهية، كالمسلسلات والأفلام والعروض الفردية».

المقاطع قد تكون مقتطفات من أفلام روائية منها «موردر ميستري»، أو من مسلسلات رسوم متحركة مثل «بيغ ماوث» أو عروضا لممثلين ككيفن هارت وآلي وونغ، حسب ما شرحت «نتفليكس».

ويتوافر «فاست لافس» لمستخدمي «آي فون» في بعض الدول. وستختبره «نتفليكس» قريبا على الأجهزة التي تعمل بنظام «أندرويد».

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