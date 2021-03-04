تامر علي يطرح أغنية «ما قصرتش زمان» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 مارس 2021, 02:40 مساء
بوستر أغنية تامر علي «ما قصرتش زمان» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح الفنان المصري تامر علي أول أغنية من ألبومه الجديد، التي تحمل عنوان «ما قصرتش زمان»، وهي من ألحانه أيضًا، وتعاون فيها مع الشاعر محمد عاطف، وتوزيع يحيى يوسف، ومن إنتاج «نجوم ريكوردز».

تامر علي تعاون في ألبومه مع الشعراء بهاء الدين محمد، وتامر حسين، ومحمد حامد، وجمال الخولي، ومحمد عاطف، ومحمد عطية، وحسن مهران، أما التوزيع الموسيقي سيكون لكل من يحيى يوسف، وشريف مكاوي، وأحمد إبراهيم، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

تامر علي واحد من أبرز وأشهر الملحنين على الساحة الفنية في مصر والوطن العربي، وله العديد من النجاحات الكبيرة مع أهم المطربين.

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