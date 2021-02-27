ليدي غاغا تستعيد كلبيها

ليدي غاغا (أ ف ب)

أعادت شرطة لوس أنجليس، الجمعة، إلى المغنية ليدي غاغا كلبيها المسروقين، بعدما وضعت مكافأة مقدارها نصف مليون دولار لمن يرجعهما.

وكان مجهولون سرقوا مساء الأربعاء الكلبين «كوجي» و«غوستاف» وهما من نوع البولدوغ الفرنسي، بعدما أطلقوا النار على موظف لدى ليدي غاغا كان مكلفا الاعتناء بهما خلال نزهة في أحد شوارع لوس أنجليس، ثم لاذوا بالفرار في السيارة.

وكتبت شرطة لوس أنجليس عبر «تويتر»: «كلبا ليدي غاغا أعيدا إلى مركز للشرطة المحلية وسُلّما سليمين» إلى ممثل عن النجمة الأميركية، وفق «فرانس برس».

وأشارت الشرطة إلى أن امرأة لم تكشف هويتها هي التي عثرت على الكلبين واتصلت بأقرباء المغنية، من دون كشف تفاصيل إضافية في ظل استمرار التحقيق الجنائي في القضية.

وكانت ليدي غاغا كتبت عبر «إنستغرام» بعد سرقة كلبيها: «قلبي يتألم، وأصلي لكي تكتمل عائلتي مجددا بفضل عمل خيّر. سأدفع 500 ألف دولار في مقابل عودتهما سليمين».

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وأضافت: «إذا ما اشتريتموهما أو وجدتموهما من دون علمكما، ستحصلون أيضا على المكافأة عينها».

وكان الموظف المكلف الاهتمام بالكلبين، راين فيشر، أصيب خلال الهجوم وأدخل المستشفى. كما هرب كلب ثالث للمغنية خلال الحادثة لكنه عاد لاحقا إلى فيشر.

وتمثل كلاب البولدوغ الفرنسية جنسا نادرا ومرغوبا وتباع بآلاف الدولارات. ويسعى المحققون خصوصا لتحديد ما إذا كان اللصوص قاموا بفعلتهم مع الإدراك بأن الكلبين عائدان إلى النجمة، أم أنهما قاما بذلك بهدف إعادة بيعهما.

ومن المعروف عن ليدي غاغا تعلّقها الشديد بكلابها التي كثيراً ما ترافقها في المناسبات العامة، وهي تنشر صوراً لها على الشبكات الاجتماعية.