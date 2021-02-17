«القومي للسينما» يواجه الزيادة السكانية في مصر بالأفلام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 فبراير 2021, 03:29 مساء
وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز القومي للسينما المصرية أنه بناء على توجيهات وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، وتماشياً مع اتجاهات الدولة لمواجهة قضية الزيادة السكانية في مصر، يقوم المركز برئاسة السيناريست محمد الباسوسي حاليا بالإعداد لعمل سلسلة من الأفلام الدرامية التوعوية عن الزيادة السكانية.

ومن المقرر أن يقوم المركز بإنتاج عدة أفلام تناقش الموضوعات المتعلقة بالزيادة السكانية، ويتم فيها تقديم التوعية للمرأة والمقبلين على الزواج بضرورة تنظيم الأسرة ودور ذلك في النهوض، على أن يتم ذلك بالشكل الدرامي الذي بدوره أن يلائم كل طوائف المجتمع خصوصا المجتمع الريفي.

ومن جانبه سيقوم المركز بعرض هذه الأفلام على كل محافظات وقرى مصر من خلال المسارح المتنقلة الخاصة بوزارة الثقافة للوصول لأكبر عدد من الجمهور المستهدف في مختلف أنحاء الدولة.
يأتي ذلك في إطار اتجاهات الدولة لتعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة، وتصحيح المفاهيم المجتمعية الخاطئة التي تدفع الأسرة إلى كثرة الإنجاب، مع الالتزام بمبدأ عام وهو حق الأسرة في تحديد عدد أبنائها، مع تأمين حقها في الحصول على وسائل تنظيم الأسرة التي تمكنها من الوصول إلى العدد المرغوب من الأبناء، وكذلك لمساعدة الدولة في توفير التعليم والصحة والتأمين الاجتماعي لكل فرد في المجتمع.

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