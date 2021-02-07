مهرجان «أسوان» ينعي المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 فبراير 2021, 01:59 مساء
المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي (أرشيفية: الإنترنت)

نعى مهرجان «أسوان الدولي لأفلام المرأة» المخرجة التونسية الكبيرة مفيدة التلاتلي التي رحلت عن عالمنا صباح الأحد، تاركة إرثًا سينمائيًّا عبر بصدق عن قضايا المرأة العربية، فيما قررت إدارة المهرجان إهداء الدورة الخامسة لروحها عرفانا بما قدمته طوال مشوارها.

وأكدت إدارة مهرجان «أسوان» أنه برحيل مفيدة التلاتلي تفقد السينما التونسية والعربية واحدة من أهم رموزها، التي حملت على عاتقها مهمة التعبير عن معاناة المرأة، ونجحت في طرح مشاكلها على الشاشة الفضية بحرفية شديدة في أفلامها «صمت القصور» و«نادية وسارة» و«موسم الرجال»، وفقا لبيان.

وأشارت إدارة المهرجان إلى أن ما أبدعته مفيدة التلاتلي خلال مسيرتها السينمائية، سيبقى طويلًا في ذاكرة كل عشاق الفن السابع، سواء عطائها كمونتيرة تعاونت مع عدد من كبار المخرجين العرب، أو ككاتبة للسيناريو، أو كمخرجة قدمت للشاشة التونسية والعربية واحدة من أهم نجماتها هند صبري في فيلمها الأول «صمت القصور».

يشار إلى أن المخرجة مفيدة التلاتلي من مواليد سيدي بوسعيد في 5 أغسطس سنة 1947، ودرست السينما في فرنسا، وشغلت لفترة قصيرة منصب وزيرة الثقافة في تونس بعد قيام الثورة على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

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