المطردي تحصل على الدكتوراه في الرياضيات البحتة من «القاهرة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 يناير 2021, 10:11 مساء
جامعة القاهرة تمنح درجة الدكتوراه في الرياضيات البحتة للباحثة الليبية مها المطردي (بوابة الوسط)

حصلت الباحثة الليبية، مها مفتاح المطردي، على درجة الدكتوراه، في الرياضيات البحتة، من كلية العلوم بجامعة القاهرة.

وتوجت المطردي بهذه الدرجة العلمية الرفيعة، الأحد، بعد جهد استمر لأربع سنوات، لتكون أول ليبية تحصل على الدكتوراه في هذا التخصص الدقيق من الجامعة المصرية العريقة.

وعقب انتهاء المناقشة، قدمت الدكتورة مها مفتاح المطردي الشكر لمشرفها البروفيسور ناصر سويلم وللقسم كافة، والممتحنين والحضور.

والدكتورة مها المطردي كاتبة أيضًا، لها عدد من المقالات المنشورة على موقع «بوابة الوسط»، التي تتناول فيها موضوعات عن الحياة والفكر والأدب، كما أن لها مقالات علمية منشورة في دوريات عالمية علمية متخصصة.

جامعة القاهرة تمنح درجة الدكتوراه في الرياضيات البحتة للباحثة الليبية مها المطردي (بوابة الوسط)
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