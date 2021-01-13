تعرف إلى برنامج قناة وزارة الثقافة المصرية على «يوتيوب»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 يناير 2021, 04:00 مساء
قناة وزارة الثقافة على «يوتيوب» تذيع مجموعة من العروض المتنوعة والنادرة (خاص لـ بوابة الوسط)

كشفت وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبدالدايم، أن المحتوى المعروض على قناة وزارة الثقافة بـ«يوتيوب» يشهد رواجا لافتا، ويؤكد رغبة الجمهور في الاطلاع على المخزون الفكري والفني للإبداع المصري.

وأضافت أن الخدمة الثقافية الإلكترونية باتت إحدى الوسائل الفاعلة لنشر التنوير خصوصا في ظل استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، مشيرة إلى أن برنامج العروض يتميز بالثراء والتنوع ويضم كنوز ونوادر الإبداع المصري التراثي والمعاصر.

قناة وزارة الثقافة على «يوتيوب» تذيع مجموعة من العروض المتنوعة والنادرة، وذلك ضمن المبادرة الإلكترونية «الثقافة بين إيديك».

وتعرض القناة في الثامنة مساء، الخميس، أمسية عن دولة نيجيريا تأتي ضمن برنامج «اعرف أهلك» للتعريف بالثقافات الأفريقية، وفي التاسعة مساء يذاع من عروض دار الأوبرا المصرية حفل مسجل لعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، يتضمن باقة من الأعمال الموسيقية الشرقية والعالمية، بالإضافة إلى عدد من ألحان أغانى التراث يليها حفل لفريق «مسار إجباري» الذي يقدم عددا من أعماله الخاصة.

وفي الثامنة مساء الجمعة، تعرض أمسية نادرة من صالون الأوبرا الثقافي تستضيف النجم الراحل محمود ياسين، ليروي محطات من مشواره الفني، كما يتناول أهم أعماله وذكرياته مع العديد من الشخصيات التي تركت تأثيرًا في رحلته الإبداعية، يليه وفي العاشرة مساء العرض المسرحي «زكي في الوزارة» من إنتاج البيت الفني للمسرح وتأليف لينين الرملي وإخراج عصام السيد وبطولة حسين فهمي، وعمر الحريري، وهالة فاخر، وشعبان حسين، وسامي مغاوري، ولقاء سويدان، وتدور حول أستاذ جامعي يتولى موقعا وزاريا مهما ويحاول تصحيح الأخطاء التي يصطدم بها.

كما يبث فى الثامنة مساء السبت فيلم وثائقي يروي ملامح المسيرة الفنية للنجمة ليلى طاهر من إنتاج المركز القومي للمسرح، ويأتي ضمن سلسلة «ذاكرة الإبداع» التي توثق تاريخ عظماء المبدعين، وفي التاسعة مساء يذاع من عروض دار الأوبرا المصرية حفل لأوركسترا القاهرة السيمفوني يتضمن مختارات من أعمال الموسيقار الروسي العالمي تشايكوفسكي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ريكسوس» يحتضن احتفالية رأس السنة الأمازيغية
ثقافة وفن
بوغبا يضع يونايتد في الصدارة لأول مرة منذ 2017 وقبل قمة ليفربول
رياضة عالمية
في حصيلة قياسية جديدة.. 4470 وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة
دولى
بنس يرفض اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لتنحية ترامب
دولى
«يوتيوب» يعلق قناة ترامب ويحذف فيديو بسبب «مخاطر العنف»
دولى
النائبة الجمهورية النافذة ليز تشيني: سأصوت لعزل ترامب
دولى
اللقاءات السرية تزاحم الوساطة الأممية.. تسريبات عن زيارة مبعوث إردوغان إلى شرق ...
ليبيا
ترامب يدعو إلى «السلام» و«الهدوء» في الولايات المتحدة
دولى
«الصحة التونسية»: فرض العزل العام الشامل لمدة 4 أيام اعتبارا من الخميس
عربى
بومبيو: إيران باتت مقرا جديدا لتنظيم القاعدة
دولى
واشنطن: مخاوف من أعمال عنف جديدة خلال مراسم تنصيب بايدن
دولى
نادر كارة: أتمنى تعاقد الأندية الليبية مع مدربين لا يعرفون اللغة العربية
رياضة محلية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تأثير خطير لانخفاض مستوى هذا الفيتامين في جسمك