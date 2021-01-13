تعرف إلى برنامج قناة وزارة الثقافة المصرية على «يوتيوب»

قناة وزارة الثقافة على «يوتيوب» تذيع مجموعة من العروض المتنوعة والنادرة (خاص لـ بوابة الوسط)

كشفت وزيرة الثقافة المصرية، الدكتورة إيناس عبدالدايم، أن المحتوى المعروض على قناة وزارة الثقافة بـ«يوتيوب» يشهد رواجا لافتا، ويؤكد رغبة الجمهور في الاطلاع على المخزون الفكري والفني للإبداع المصري.

وأضافت أن الخدمة الثقافية الإلكترونية باتت إحدى الوسائل الفاعلة لنشر التنوير خصوصا في ظل استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، مشيرة إلى أن برنامج العروض يتميز بالثراء والتنوع ويضم كنوز ونوادر الإبداع المصري التراثي والمعاصر.

قناة وزارة الثقافة على «يوتيوب» تذيع مجموعة من العروض المتنوعة والنادرة، وذلك ضمن المبادرة الإلكترونية «الثقافة بين إيديك».

وتعرض القناة في الثامنة مساء، الخميس، أمسية عن دولة نيجيريا تأتي ضمن برنامج «اعرف أهلك» للتعريف بالثقافات الأفريقية، وفي التاسعة مساء يذاع من عروض دار الأوبرا المصرية حفل مسجل لعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، يتضمن باقة من الأعمال الموسيقية الشرقية والعالمية، بالإضافة إلى عدد من ألحان أغانى التراث يليها حفل لفريق «مسار إجباري» الذي يقدم عددا من أعماله الخاصة.

وفي الثامنة مساء الجمعة، تعرض أمسية نادرة من صالون الأوبرا الثقافي تستضيف النجم الراحل محمود ياسين، ليروي محطات من مشواره الفني، كما يتناول أهم أعماله وذكرياته مع العديد من الشخصيات التي تركت تأثيرًا في رحلته الإبداعية، يليه وفي العاشرة مساء العرض المسرحي «زكي في الوزارة» من إنتاج البيت الفني للمسرح وتأليف لينين الرملي وإخراج عصام السيد وبطولة حسين فهمي، وعمر الحريري، وهالة فاخر، وشعبان حسين، وسامي مغاوري، ولقاء سويدان، وتدور حول أستاذ جامعي يتولى موقعا وزاريا مهما ويحاول تصحيح الأخطاء التي يصطدم بها.

كما يبث فى الثامنة مساء السبت فيلم وثائقي يروي ملامح المسيرة الفنية للنجمة ليلى طاهر من إنتاج المركز القومي للمسرح، ويأتي ضمن سلسلة «ذاكرة الإبداع» التي توثق تاريخ عظماء المبدعين، وفي التاسعة مساء يذاع من عروض دار الأوبرا المصرية حفل لأوركسترا القاهرة السيمفوني يتضمن مختارات من أعمال الموسيقار الروسي العالمي تشايكوفسكي.