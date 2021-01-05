«هنعوض في التلاتين».. برنامج تفاعلي موجه للشباب العرب

طارق عباس وآية عبدالحكيم (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح الإعلاميان، طارق عباس وآية عبدالحكيم، برنامجهما التفاعلي الأول «هنعوض في التلاتين» (The 30 Show)، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على مرحلة الثلاثين العمرية في حياة الرجل والمرأة وكيفية الاستعداد لها.

ويناقش البرنامج هذه المرحلة العمرية، من خلال طرح مواضيع تتعلق بتكوين الشخصية، وقدرتها على أن تكون ذات فاعلية في المجتمع سواء في الحياة العملية أو الشخصية، وذلك لأهمية المرحلة في حياة الشباب فهي مرحلة الاستقلال والبناء الحياتي والمهني والنضج الكامل بعيدًا عن الأهل، فهذه المرحلة العمرية لابد أن تكون ذات خطوات بناءة لكونها مرحلة تحديد مصير بأكمله، وفقا لبيان.

ويشير طارق عباس «حرصنا من خلال منصات التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت النافذة الأولى والأساسية لدى الشباب أن نقدم محتوى تفاعلي ذو قيمة ومضمون يهدف لتحقيق أقصى استفادة للشباب ويتناول موضوعات حيوية فارقة في حياتهم».

وتتضمن موضوعات الموسم الأول «مناقشة الدراسة بعد الثلاثين، مشاريع الثلاثين، الصحة الجسدية والنظام الغذائي، الحب، الجواز، والسفر».

وبجانب البرنامج الرئيسي تم إطلاق محتوى آخر «The 30 Show Bites» والذي يسلط الضوء على ضيف واحد له تأثير ويعتبر نموذجا للشباب.

البرنامج يوجه محتواه كاملا للشباب في الوطن العربي، ويقدمه آية عبدالحكيم وطارق عباس عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد عملهم في صناعة إنتاج محتوى إعلامي لمؤسسات ثقافية كبرى.