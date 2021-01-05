وفاة أليكسي لايهو قائد فرقة «تشيلدرن أوف بودوم» الفنلندية

أليكسي لايهو في لوس أنجليس، 2 مايو 2013 (أ ف ب)

توفي أليكسي لايهو المغني وعازف الغيتار في فرقة «تشيلدرن أوف بودوم» الفنلندية لموسيقى الميتال عن 41 عاما، وفق ما أعلنت الفرقة الإثنين.

وذكرت الفرقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أن الموسيقي الذي كان يعاني مشكلات صحية في السنوات الأخيرة «توفي في منزله في هلسنكي بفنلندا الأسبوع الماضي». ولم تكشف عن السبب المحدد للوفاة، وفق «فرانس برس».

وقال أعضاء الفرقة في منشور عبر «فيسبوك»، «لقد فقدنا أخا. العالم خسر مؤلفا غنائيا استثنائيا وأحد أكبر عازفي الغيتار على الإطلاق».

وأسس أليكسي لايهو وعازف الدرامز ياسكا راتيكاينن فرقة «تشيلدرن أوف بودوم» سنة 1993. وأصبحت من أهم الفرق الموسيقية الفنلندية وأشهرها في العالم.

وباعت الفرقة أكثر من 250 ألف أسطوانة في البلاد، وفق موقعها الإلكتروني، قبل إحياء حفلتها الوداعية في ديسمبر 2019.

وأسس أليكسي لايهو لاحقا مع ثلاثة زملاء سابقين فرقة «بودوم أفتر ميدنايت».

واختير الموسيقي في 2009 «أفضل عازف غيتار لموسيقى الميتال» من جانب قراء مجلة «غيتار وورلد»، وفق ما ذكرت قناة «واي إل إي» العامة.