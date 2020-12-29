القومي للسينما المصرية يعرض «فيرس» الخميس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020, 03:45 مساء
بوستر فيلم «فيرس» (خاص لـ بوابة الوسط)

يعرض المركز القومي للسينما المصرية برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، الخميس، الفيلم الروائي «فيرس»، وذلك بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية في تمام السادسة والنصف مساء، بحضور مخرج الفيلم أسامة عمر والمنتج شريف السلاموني.

ويأتي عرض الفيلم في إطار دعم المركز القومي للسينما لشباب السينمائيين، حيث يعد العمل بطولة شبابية، فهو يشارك به كل من شريف السلاموني ومارتينا عادل وتامر القاضي ووفاء صادق ومها أبوعوف وريم البارودي ونهير أمين، وهو من إخراج أسامة عمر، وتدور أحداثه في أجواء من الرعب والتشويق.

وعقب العرض تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور.

يشار إلى أن العرض يقام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أقصي درجات الأمن والسلامة الممكنة لكل الحضور، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور العرض.

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