محمد حماقي يكشف موعد إطلاق ألبومه الجديد

محمد حماقي خلال حفله في دبي (خاص لـ بوابة الوسط)

أعرب الفنان المصري محمد حماقي عن سعادته بلقاء جمهوره الخليجي في حفله الناجح الذي أقيم ضمن مهرجان دبي للتسوق بعد غياب عام تقريبا، والذي توافق مع احتفالات الكريسماس.

وصرح حماقي خلال لقائه بأحد البرامج أنه يتمنى عودة الحياة الطبيعية بشكل كامل بعد انتهاء أزمة «كورونا» التي فرضت إجراءات احترازية وتقليلا لأعداد الجمهور من أجل تحقيق التباعد المطلوب.

وخلال الحفل تمنى محمد للجمهور في العام الجديد السعادة وانتهاء الأزمة ومشاكل 2020 وأشعل الأجواء بعدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها «نفسي أبقى جنبه»، «أجمل يوم»، «يزلزل»، «قدام الناس»، «جرى إيه»، «أحلى حاجة فيكي»، «ليه بيلموني»، «من قلبي بغني»، «من البداية» و«واحدة واحدة».

وكشف الفنان المصري أن العام 2020 شهد العديد من الارتباك في خطط العمل لديه حتى على المدى القريب، وأن «كوفيد 19» تسبب في حالة من القلق للناس، وأن لديه أصدقاء كثيرين فقدوا بعض ذويهم بسببه.

وأكد حماقي أنه قام بتأجيل إطلاق ألبومه الجديد لصيف 2021 كي لا يضيع مجهود صناع الألبوم بسبب حالة الارتباك التي فرضها «كورونا».

وأضاف أن عدد أغاني الألبوم الجديد لن تكون 20 مثل ألبومه الأخير «كل يوم من ده»، حيث من المقرر ألا تزيد على 12 أو 15 أغنية فقط.

ورغم عدم إطلاق محمد لأي ألبومات في 2020 سوى أغنية واحدة فقط وهي «هو ده حبيبي» إلا أنه احتل المركز التاني بعد النجم عمرو دياب ضمن المطربين الأكثر استماعا على تطبيق «أنغامي».