أمسية سردية بقاعة عمر المختار في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 ديسمبر 2020, 03:16 مساء
قاعة عمر المختار بمعرض طرابلس الدولي تستضيف أمسية سردية (أ ف ب)

احتضنت قاعة عمر المختار بمعرض طرابلس الدولي، مساء الجمعة ، أمسية سردية في إطار فعاليات الملتقى الثالث للإبداع.

أدارت الأمسية الروائية غالية الذرعاني، بمشاركة القاصة آسيا الشقروني بقصة «يوم في يونيو»، والقاص أحمد حسن فكرون بقصته «عسلية» بنت القرية، والكاتبة الصحفية سليمة بن نزهة بقصة «الطريق»، والقاص عمر عبود بقصة «بحث عن رواية».

وحضر الأمسية لفيف من الكتاب والأدباء والمثقفين والنقاد والصحفيين والإعلاميين، حسب الموقع الرسمي لهيئة الثقافة على الإنترنت.

وشارك في النقاش والحوار حول هذه الأمسية التي أدارتها الروائية غالية الذرعاني الفائزة بجائزة الطيب صالح، كل من يونس الفنادي، وسالمة المدني، وعائشة الأصفر، وحنان الهوني.

وأجمعت الآراء حول القصص التي ألقاها أصحابها بالتميز وبالاحتفاء باللغة وسلاسة السرد، كما غلبت على بعض القصص التداخل ما بين الشعر والسرد والتشويق والرمزية والأسطورة.

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