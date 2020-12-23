الفنانة عبير الترهوني تبدأ تصوير مسلسل «ضي الحوش»

الفنانة عبير الترهوني.(أرشيفية: الوسط)

بدأت الفنانة عبير الترهوني في تصوير مسلسل «ضي الحوش»، من تأليف، حسن بليبلو، وإخراج محمد الصادق.

وقالت الفنانة عبير الترهوني، لـ«بوابة الوسط» الأربعاء: «المسلسل يقع في 15 حلقة وهو يصنف كوميدي اجتماعي، يتحدث عن المواطن الليبي وما يتعرض له خلال يومه من أحداث».

وأضافت: «المسلسل بطولتي مع الفنان سالم عيسى وعلي الأشلم ومحمد بعيو والفنانة ياسمين الورفلي».

وأشارت الفنانة عبير الترهوني إلى أن المسلسل من «تصوير محمد البوسيفي ورمضان الفرجاني، فني صوت محمد الورفلي، مساعد مخرج عمر القزيري، إنتاج شركة البصمة».

ولفتت الترهوني إلى أن مسلسل «ضي الحوش» سوف يعرض في شهر رمضان المقبل.