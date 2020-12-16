«أنغامي» يطلق خدمة موسيقى «دولبي أتموس»

الخدمة الجديدة تقدم لمشتركي «أنغامي بلَس» حصرًا (خاص لـ بوابة الوسط)

يقدم «أنغامي»، التطبيق الموسيقي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، الآن أسلوبًا جديدًا للاستماع إلى الأغاني، أسلوب أكثر حقيقيّةً وأعلى إحساسًا وذلك من خلال موسيقى دولبي أتموس. هذه التجربة الجديدة ستكون متاحة لمشتركي «أنغامي بلَس» حصرًا.

لطالما كانت «أنغامي» في صدارة التحديثات التكنولوجيّة، مركزةً دائمًا على تقديم أرقى التجارب للمستخدِمين. والآن ها هي تقدم لمشترِكي «خدمة بلَس» تجربة استماع موسيقية فريدة وذات نوعية رفيعة، ما يجعل «أنغامي» أوّل خدمة بث موسيقي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم تجربة «دولبي أتموس».

مع مجموعة «أنغامي» و«دولبي أتموس» الموسيقية، سيتمكن المستمعون من اختبار تواصلٍ أعمق مع فنّانيهم وأغانيهم المفضّلة.

تتيح الخدمة الجديدة أمام المستمعين التواصل مع الموسيقى بأقوى الإمكانات وبشكل إبداعي، ليس بالطريقة التي تستمع فيها غالبية الناس إلى الموسيقى هذه الأيام، لكن بشكلٍ يُخلك إلى الأغنية ويجعلك تكتشف بوضوح التفاصيل الدقيقة المختبئة، والتي فقدت من خلال التسجيلات التقليدية.

تمنح «دولبي أتموس» مساحة أكبر للموسيقى وحرية اكتشاف كل تفصيل وإحساس أراد أن يوصله الفنان، أكان عبر انسجام الآلات الموسيقية، أو إطلاق العنان لعزف منفرد على الغيتار، أو حتى النفس الذي يأخذه الفنان.