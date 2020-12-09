لينا شاماميان تحيي حفل ختام مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 03:31 مساء
الفنانة السورية لينا شاماميان (خاص لـ بوابة الوسط)

تستعد الفنانة السورية - الأرمينية لينا شاماميان، لإحياء حفل ختام مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، في دار الأوبرا المصرية، مساء الخميس.

وتضع لينا لمستها الغنائية في ختام المهرجان الأعرق في مصر، بعد مشاركتها في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة عبر تقديمها أغنية الفيلم الفرنسي "جاجارين"، الذي تم اختياره رسميًّا للمشاركة في مهرجان "كان" السينمائي لهذا العام، وتقدم خلاله أغنية "ياترى"، وهي أغنية باللغة العربية من كلماتها وغنائها وتتعاون خلالها مع الموسيقار التونسي أمين بوحافة الذي يتولى مهمة تلحينها وتوزيعها.

ومن المقرر أن تحيي لينا أولى حفلاتها الجماهيرية في مصر بعد غياب 6 سنوات، وذلك على مسرح الزمالك، مساء الجمعة 18 ديسمبر، الذي يشهد أول حفل غنائي جماهيري في المكان الشهير فيما مضى باحتضانه حفلات كوكب الشرق أم كلثوم في الخمسينات والستينات، والذي تم إعادة افتتاحه مرة أخرى مجددًا لاحتضان سلسلة من الحفلات الموسيقية والعروض المسرحية.

لينا شاماميان فنانة ومطربة سورية، من جذور أرمينية، تمتد رحلتها الغنائية لقرابة 20 سنة، حصيلتها أربعة ألبومات، "هالأسمر اللون"، "شامات"، "غزل البنات"، وطرحت آخر ألبوماتها "لونان" منذ أربعة سنوات، وتستعد حاليا لإطلاق أجدد أعمالها الغنائية "تذكري".

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