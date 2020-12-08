«أوندين» الألماني أفضل فيلم في جوائز «النقاد العرب للأفلام الأوروبية»

من حفل توزيع جوائز النقاد العرب (خاص لـ بوابة الوسط)

ضمن حفل أقيم بالدورة 42 لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، وبحضور النقاد العرب أعضاء لجنة التحكيم، أعلنت «European Film Promotion» و«مركز السينما العربية» عن فوز الفيلم الألماني «أوندين» للمخرج كريستيان بيتزولد بجائزة أفضل فيلم ضمن النسخة الثانية من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية.

الفيلم يحكي قصة "أوندين» التي تعمل محاضرة تاريخية في التطوير العمراني ببرلين، لكن حين يهجرها الرجل الذي تحبه، تسيطر عليها الأسطورة القديمة، وهي أن عليها قتل الرجل الذي خدعها ثم العودة إلى المياه.

فيلم "أوندين» سبق أن فاز بجائزتي فيبريسي والأسد الفضي لأفضل ممثلة في مهرجان «برلين السينمائي الدولي»، كما عرض في القسم الرسمي خارج المسابقة بهرجان «القاهرة»، ويعاد عرضه الخميس 10 ديسمبر، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة في سينما أوديون (وسط القاهرة).

الناقدة علا الشيخ مدير جوائز النقاد للأفلام العربية تقول «بشكل شخصي سعدت بالنتيجة النهائية التي وصل اليها النقاد العرب في أن تكون جائزة أفضل فيلم أوروبي لـأوندين للمخرج كريستيان بيتزولد الذي فازت بطلته باولا بير بـالدب الفضي لأفضل ممثلة في برلين، وسبب سعادتي الشخصية أن ثمة أفلاما عندما تشاهدها تتمنى أن يشاهدها قدر كبير من الجمهور، وهذا الفيلم هو واحد منها، وشاءت الصدفة أن يتواجد هذا العام ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهي فرصة مهمة لمشاهدته والاستمتاع بتفاصيله».

جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية تضم لجنة تحكيم تتكون من 56 ناقدًا من 14 دولة عربية، وتستهدف الفعاليات الترويج للسينما الأوروبية في العالم العربي، وجذب انتباه الموزعين وصُنَّاع القرار في صناعة السينما العربية للأفلام الأوروبية المميزة، هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على النقاد العرب البارزين ودورهم البارز في الكشف عن وجهات نظر مختلفة وفي تبادل الخصوصية الثقافية بين المجتمعات.