«أوندين» الألماني أفضل فيلم في جوائز «النقاد العرب للأفلام الأوروبية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020, 02:45 مساء
من حفل توزيع جوائز النقاد العرب (خاص لـ بوابة الوسط)

ضمن حفل أقيم بالدورة 42 لمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، وبحضور النقاد العرب أعضاء لجنة التحكيم، أعلنت «European Film Promotion» و«مركز السينما العربية» عن فوز الفيلم الألماني «أوندين» للمخرج كريستيان بيتزولد بجائزة أفضل فيلم ضمن النسخة الثانية من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية.

الفيلم يحكي قصة "أوندين» التي تعمل محاضرة تاريخية في التطوير العمراني ببرلين، لكن حين يهجرها الرجل الذي تحبه، تسيطر عليها الأسطورة القديمة، وهي أن عليها قتل الرجل الذي خدعها ثم العودة إلى المياه.

فيلم "أوندين» سبق أن فاز بجائزتي فيبريسي والأسد الفضي لأفضل ممثلة في مهرجان «برلين السينمائي الدولي»، كما عرض في القسم الرسمي خارج المسابقة بهرجان «القاهرة»، ويعاد عرضه الخميس 10 ديسمبر، الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة في سينما أوديون (وسط القاهرة).

الناقدة علا الشيخ مدير جوائز النقاد للأفلام العربية تقول «بشكل شخصي سعدت بالنتيجة النهائية التي وصل اليها النقاد العرب في أن تكون جائزة أفضل فيلم أوروبي لـأوندين للمخرج كريستيان بيتزولد الذي فازت بطلته باولا بير بـالدب الفضي لأفضل ممثلة في برلين، وسبب سعادتي الشخصية أن ثمة أفلاما عندما تشاهدها تتمنى أن يشاهدها قدر كبير من الجمهور، وهذا الفيلم هو واحد منها، وشاءت الصدفة أن يتواجد هذا العام ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهي فرصة مهمة لمشاهدته والاستمتاع بتفاصيله».

جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية تضم لجنة تحكيم تتكون من 56 ناقدًا من 14 دولة عربية، وتستهدف الفعاليات الترويج للسينما الأوروبية في العالم العربي، وجذب انتباه الموزعين وصُنَّاع القرار في صناعة السينما العربية للأفلام الأوروبية المميزة، هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على النقاد العرب البارزين ودورهم البارز في الكشف عن وجهات نظر مختلفة وفي تبادل الخصوصية الثقافية بين المجتمعات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بدء تسليم جوائز نوبل 2020 إلى الفائزين في «ديارهم»
ثقافة وفن
الحصادي يستعد لبطولات الشطرنج بمعسكر في الإسكندرية
رياضة محلية
تركيا: توقيف قرابة 200 شخص بينهم جنود بشبهة الارتباط بالمعارض فتح الله غولن
دولى
بريطانيا تبدأ إعطاء لقاح «فايزر- بايونتيك» المضاد لفيروس كورونا المستجد
دولى
أعشاب تعوض نقص الفيتامينات في جسمك
طب وصحة
بايدن يختار جنرالا قاد «الغزو الأميركي» لبغداد وزيرا للدفاع
دولى
إجراء 55 جراحة قلب مفتوح بين مارس وأكتوبر الماضيين
ليبيا
كيف فوّت الغرب فرصة تاريخية لدعم تطلعات شعوب دول «الربيع العربي»؟ (تقرير)
دولى
السراج ينعى الحاج غيث سيف النصر: كان مناضلا صادقا
ليبيا
نصائح لحياة مديدة صحية
طب وصحة
الجزائر: كشف أثري للأبجدية الليبية القديمة يعود لما قبل الوجود الروماني
ليبيا
تجارة «الكتالايزر».. سوق سوداء تسرق هواء الليبيين «تقرير»
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مليون دولار سعر متوقع لهذا الحذاء