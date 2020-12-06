عرض «أنصاف مجانين» و«وادي الجن» ضمن فعاليات «أيام القاهرة لصناعة السينما»

بوستر مسلسل «وادي الجن» (خاص لـ بوابة الوسط)

يعرض في السادسة من مساء الأحد، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، العرض الأول لمسلسلي «أنصاف مجانين» و«وادي الجن» من إنتاجات «Viu» الأصلية، ضمن فعاليات النسخة الثالثة لـ«أيام القاهرة لصناعة السينما» بمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي».

مسلسل "أنصاف مجانين" مقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة السعودية د. شيماء شريف، والتي تروي حكاية أنس الذي يخضع لعملية زراعة قلب ويبدأ بعد العملية بسماع صوت المتبرّع الذي يحثه على حل لغز فشل في حله أثناء حياته، لينطلق في رحلة للبحث عن الحلقة المفقودة.

المسلسل من إخراج عمر رشدي، وبطولة الفنانين المصريين أحمد خالد صالح وأسماء جلال.

أما مسلسل "وادي الجن" فهو من إخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد كمال، فراس سعيد، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، رؤى شنوحة، عبدالرحمن اليماني، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة بشرى والمذيعة ريهام سعيد. ويصوّر هذا المسلسل الخيالي حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة وادي الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوى سحرية شريرة.