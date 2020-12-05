«مهرجان القاهرة»: «حظر تجوال».. دراما إنسانية بلمسة كوميدية

القاهرة - بوابة الوسط: محمود الغول | السبت 05 ديسمبر 2020, 03:19 مساء
عرض فيلم «حظر تجوال» في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بوابة الوسط)

في إطار فعاليات ثالث أيام الدورة رقم 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عرض، مساء الجمعة، فيلم «حظر تجوال»، المقام بدار الأوبرا المصرية.

تدور أحداث الفيلم في خريف العام 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، ويبدأ بخروج فاتن (إلهام شاهين) من السجن بعد 20 عاما قضتها عقوبة لقتلها زوجها، لتلقي ابنتها ليلى (أمينة خليل) غير القادرة على تجاوز الماضي والعفو والدتها، خاصة وأنها لا تعرف ذلك السبب الذي دفعها لحرمانها من والدها.

والفيلم ذو طابع إنساني يعكس تفاصيل العلاقة الملتبسة بين الابنة ووالدتها، والتي فضلت إخفاء السر لحماية الابنة، لكن رغبتة (ليلى) في كشف ذلك السبب الذي يدفع امرأة لقتل زوجها يؤجج تلك العلاقة ويؤزمها، بينما كل المحيطين بهما يعرفون السبب ويخفونه، ما يمثل مفاجأة خلال أحداث الفيلم.

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وتمتزج التراجيديا بلمحة خفيفة من الكوميديا غير المفتلعة، خاصة تلك المشاهد التي تجمع فاتن (إلهام شاهين) وسوستة (محمود الليثي) سائق التوكتوك، وكذلك تمتزج الرومانسية بالكوميديا في مشاهد الزوجين ليلى (أمينة خليل) وحسن (أحمد مجدي)، والذين قدما أداء سهلا غير مفتعل.

وحضر العرض أبطال العمل: إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي، ومخرج ومؤلف الفيلم أمير رمسيس، ومن نجوم الفن: وليلي علوي ووهاني رمزي، وشريف رمزي، وكارول سماحة، وأمير شاهين وبشرى.

وفيلم «حظر تجول» تأليف وإخراج أمير رمسيس، وبطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبدالرسول، ومحمود الليثي، وظهور خاص للفنان الفلسطيني كامل الباشا، والمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.

عرض فيلم «حظر تجوال» في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بوابة الوسط)
عرض فيلم «حظر تجوال» في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بوابة الوسط)
عرض فيلم «حظر تجوال» في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بوابة الوسط)
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