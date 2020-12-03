«تحت السماء المفتوحة» يفتتح المسابقة الدولية لمهرجان «القاهرة»

مشهد من الفيلم الياباني «تحت السماء المفتوحة» (خاص لـ بوابة الوسط)

يعرض مهرجان «القاهرة السينمائي»، في الثالثة والربع من مساء الخميس، الفيلم الياباني «تحت السماء المفتوحة» إخراج نيشيكاوا ميوا، وذلك في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الفيلم الذي يفتتح عروض المسابقة الدولية للدورة 42، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تدور أحداثه حول «مياكامي» الذي يخرج من السجن بعد أن قضى به معظم عمره، بسبب انتمائه لتنظيم إجرامي نفذ من خلاله مجموعة من الجرائم، إلا أنه يرفض أن يعيش على نفقة إعالة اجتماعية حكومية ويرغب في كسب قوته بنفسه، إلا أن المجتمع لا يتقبله.

واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني - الفرنسي «الأب» إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.