«تحت السماء المفتوحة» يفتتح المسابقة الدولية لمهرجان «القاهرة»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 ديسمبر 2020, 11:32 صباحا
مشهد من الفيلم الياباني «تحت السماء المفتوحة» (خاص لـ بوابة الوسط)

يعرض مهرجان «القاهرة السينمائي»، في الثالثة والربع من مساء الخميس، الفيلم الياباني «تحت السماء المفتوحة» إخراج نيشيكاوا ميوا، وذلك في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الفيلم الذي يفتتح عروض المسابقة الدولية للدورة 42، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، تدور أحداثه حول «مياكامي» الذي يخرج من السجن بعد أن قضى به معظم عمره، بسبب انتمائه لتنظيم إجرامي نفذ من خلاله مجموعة من الجرائم، إلا أنه يرفض أن يعيش على نفقة إعالة اجتماعية حكومية ويرغب في كسب قوته بنفسه، إلا أن المجتمع لا يتقبله.

واختار المهرجان للافتتاح الفيلم البريطاني - الفرنسي «الأب» إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربي وأفريقيا، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتوني هوبكنز الذي يعد أحد أبرز الممثلين في العالم، والحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أكثر من 2700 وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
بوروسيا دورتموند إلى ثمن نهائي أبطال أوروبا
رياضة عالمية
التحديث الرابع.. «الصحة العالمية» تصدر توصيات جديدة للوقاية من الإصابة ...
دولى
وليامز تؤكد ضرورة عقد اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لمعالجة أزمة سعر ...
ليبيا
ترامب يخسر قضية «تجميد» تأشيرات الدخول
دولى
بوتين يطلب بدء التلقيح ضد «كوفيد-19» «على نطاق واسع» الأسبوع المقبل
دولى
الشرطة النيجيرية تحرر نساء ومواليد جددا من «مصنع للأطفال»
منوعات
تطوير لقاح ألماني ضد «كورونا» قد يكون الأرخص سعرا
طب وصحة
شركات أميركية تبدي استعدادها للمشاركة في تأهيل البنية التحتية بليبيا
ليبيا
مؤشر الإرهاب العالمي: 492 مليون دولار خسائر ليبيا سنويا
ليبيا
صنع الله يبحث مع رئيس «شلمبرجير» تعزيز التعاون في إعادة الإنتاج بآبار النفط ...
ليبيا
لجنة استشارية أميركية: لقاح «كورونا» يجب أن يُعطى أولاً للعاملين الصحّيين ودور ...
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاحترار أخطر من «كورونا» على صحة الإنسان