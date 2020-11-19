إطلاق البوستر الرسمي لـ«عمّار» بعد الإعلان عن عرضه في «القاهرة السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 02:10 مساء
البوستر الرسمي لفيلم «عمّار» (خاص لـ بوابة الوسط)

على صفحته الرسمية في «فيسبوك»، انطلق البوستر الرسمي لفيلم الرعب «عمّار» للمخرج محمود كامل، وهذا بالتزامن مع الإعلان عن عرضه العالمي الأول ضمن عروض منتصف الليل بمهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» في دورته 42 التي ستقام في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل.

يحمل البوستر الرسمي لفيلم «عمّار» مجموعة من العناصر التي تلعب دورًا مهما في أحداث الفيلم، مثل أجساد غارقة في المياه مع آلة عزف ومانيكان تصميم ملابس، وتطل على الماء واجهة فيلّا غير واضحة المعالم، تنبعث من نوافذها إضاءة خافتة، وفي الخلفية ظلام يحيط بكل عالم البوستر.

تدور أحداث فيلم الرعب «عمّار» حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهما الثلاثة بمسكنهم الجديد، بعد أن يبدأ البيت تدريجيا في امتصاصهم واحدا تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشؤومة كانت وراء تلك الجرائم.

الفيلم من إخراج محمود كامل وتأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصي. فيلم «عمّار» من إنتاج شركتي «Nilewood» و«Shofha»، وتتولى شركة «MAD Solutions» مهام تسويقه.

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