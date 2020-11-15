القبض على لصوص آثار في شحات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 نوفمبر 2020, 10:31 صباحا
البحث الجنائي شحات يلقي القبض على عصابة بحوزتها قطع وعملات أثرية متنوعة (فيسبوك)


ألقى فريق من قسم البحث الجنائي شحات القبض على تشكيل عصابي، متلبسًا بحوزته مجموعة من القطع الأثرية ومجموعة من العملات الأثرية متنوعة الأحجام.

ونجح الفريق في القيام بالمهمة بعد إجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات عن تشكيل عصابي متخصص في سرقة الآثار، حسب منشور مصلحة الآثار على «فيسبوك»، في 11 نوفمبر.
تولى مراقب آثار شحات، أنيس بوعجائب، معاينة المضبوطات، وجاء في التقرير الذي أعده أن «القطعة الأولى هي رأس تمثال من الرخام للمؤلهة ديمترا تتوشح حجابا شفافا يغطي العين اليمنى».

وأضاف التقرير: «القطعة الثانية هي رأس لتمثال يمثل صورة شخصية لمتوفى، وهو نوع من التماثيل الجنائزية وهو من الفترة الرومانية المبكرة، إضافة إلى عدد كبير من قطع العملة البرونزية والنحاسية مختلفة الأحجام والفترات الزمنية الإغريقية والرومانية».

من جانبه، أكد العقيد سعد محمد، رئيس قسم البحث الجنائي شحات، أنه سيتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مشيرًا إلى أن «القسم سيسلم القطع الأثرية إلى مصلحة الآثار بالحكومة بمحضر تسليم وتسلم رسمي».

وحسب مكتب الإعلام بمصلحة الآثار الليبية «سيتم إعداد تقرير فني متكامل من قبل الإدارة العامة للمتاحف بالخصوص، فيما تقدمت مصلحة الآثار ومراقبة آثار شحات بالشكر والتقدير لرجال البحث الجنائي على ما قاموا به من عمل وطني».

البحث الجنائي شحات يلقي القبض على عصابة بحوزتها قطع وعملات أثرية متنوعة (فيسبوك)
البحث الجنائي شحات يلقي القبض على عصابة بحوزتها قطع وعملات أثرية متنوعة (فيسبوك)
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