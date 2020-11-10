رحيل الكاتب والفنان التشكيلي صالح بن دردف

الكاتب والفنان التشكيلي والشاعر صالح بن دردف. (بوابة الوسط)

توفي مساء الإثنين الكاتب والفنان التشكيلي والشاعر صالح بن دردف في مدينة بنغازي عن عمر يناهز 87 عاما بعد معاناة مع المرض.

ويعتبر الفنان الراحل وشقيقه الفنان التشكيلي حسن بن دردف من جيل ما بعد عوض اعبيدة في الرسم الكاركاتيري، ولم يكن الفقيد من هواة الظهور الاعلامي مما تسبب في عدم نشر ابداعاته الفكرية والفنية.

أنتج بن دردف مجموعة قصصية بعنوان «حكايات بنغازية» وهي سلسلة قصص كتبها الفقيد ونشرها في مواقع الكترونية مختلفة ثم جمعها في كتاب. كما أن له بعض القصائد التي تغنى بها بعض الفنانين من بينهم «ليه عذبني»، كما عمل مخرجا صفحيا في الستينات.

قال عنه الكاتب محمد العنيزي في محاضرة له في يناير الماضي بعنوان «رواد الحياة الثقافية في بنغازي» للكاتب محمد العنيزي: إن «صالح بن دردف رائد فن الكاريكاتير الليبي، وكان قاصا أيضا تعتمد نصوصه القصصية على السخرية».