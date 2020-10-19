«الإسكندرية السينمائي» يطلق أسماء العلايلي وعيسى وزكريا على قاعات المهرجان

عزت العلايلي يتوسط هشام زكريا، يمين، وخالد عيسى (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إدارة مهرجان «الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط» في دورته السادسة والثلاثين، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، إطلاق اسم الفنان الكبير عزت العلايلي نجم الدورة الجديدة التي ستقام خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، على قاعة الندوات الكبرى بالمهرجان، تقديرا لعطائه الكبير للسينما المصرية والعربية.

بينما قررت إطلاق اسم الناقد السينمائي الراحل خالد عيسى، عضو الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، نائب رئيس تحرير الأهرام المسائي، على قاعة المركز الصحفي بالمهرجان.

فيما قررت إدارة المهرجان إطلاق اسم الناقد الراحل هشام زكريا، عضو الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائي، على قاعة أفلام الطلبة، وذلك تقديرا لعطائهما وتخليدا لذكراهما.