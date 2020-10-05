منصة الجونة السينمائية تستقبل طلبات الاعتماد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أكتوبر 2020, 02:50 مساء
الفائزون بجوائز منصة الجونة في الدورة الثالثة، سبتمبر 2019 (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت منصة الجونة السينمائية، أحد أقسام مهرجان «الجونة السينمائي» بدء استقبال طلبات الاعتماد للدورة الرابعة من المنصة.

وسيتم قبول طلبات الاعتماد من المحترفين العاملين في صناعة السينما، وشركات الإنتاج، ومعاهد السينما، والمنظمات الثقافية.

تعد منصة الجونة السينمائية فعالية موجهة للصناعة أُقيمت لتعزيز وتمكين المخرجين العرب ومساعدتهم في العثور على الدعم الفني والمالي.

سيحصل المحترفون المعتمدون في الصناعة على إمكانية الوصول إلى عروض الأفلام، وجلسات منطلق الجونة السينمائي، وحفلات توزيع الجوائز، بالإضافة إلى محاضرات جسر الجونة السينمائي، وحلقات نقاش وورش عمل يقدمها خبراء الصناعة الدوليون والإقليميون.

يمكن تقديم الطلبات على الموقع الرسمي للمهرجان.

منصة الجونة السينمائية هي فعالية موجهة للصناعة تم إنشاؤها لتعزيز وتمكين المخرجين المصريين والعرب ومساعدتهم في العثور على الدعم الفني والمالي. تقدم منصة الجونة برنامجي «منطلق الجونة السينمائي»، و«جسر الجونة السينمائي» اللذين يوفران فرصًا للتعلم والمشاركة.

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