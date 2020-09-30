مدير «بي.بي.سي» يهدد بفصل من تنتهك تغريداتهم قواعد الحياد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 سبتمبر 2020, 11:38 صباحا
تيم ديفي المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) رويترز.

 قال تيم ديفي، المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، الثلاثاء إنه سيعاقب المذيعين والصحفيين الذين خالفوا قواعد حياد الهيئة ببث آرائهم الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن فصلهم بسبب ارتكاب انتهاكات خطيرة.

وأوضح مدير الهيئة، التي يتم تمويلها بشكل أساسي من رسوم التراخيص التي تدفعها الأُسر التي تشاهد التلفزيون، أنه سيضع توجيهات جديدة بخصوص استخدام منصات مثل تويتر وفيسبوك في الأسابيع المقبلة، وفقا لوكالة رويترز.

وبعد فترة وجيزة من توليه منصب المدير العام مطلع سبتمبر، قال ديفي للموظفين إنه لا ينبغي لهم نشر آرائهم السياسية الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي لأن في ذلك مخاطرة للإضرار بسمعة (بي.بي.سي) فيما يتعلق بالحياد.

وأضاف الثلاثاء أن الإرشادات ستطبق على جميع مقدمي البرامج وليس الصحفيين فقط، وتابع أمام لجنة مشرعين ”أستعد لاتخاذ الإجراء التأديبي المناسب حتى الوصول لإنهاء الخدمة“، وأردف قائلا ”سننشر في الأسابيع القليلة القادمة، وهذا وشيك، توجيهات واضحة بخصوص وسائل التواصل الاجتماعي وستغطي كلا من الأخبار والشؤون الجارية وما وراء الأخبار والشؤون الجارية“.

وأوضح أن سياسات التطبيق يمكن أن تشمل إجراءات تأديبية ومطلبا بتعليق حساب تويتر، وقال ”سنكون قادرين على حذف أناس من تويتر“ لو كانوا يريدون العمل مع بي.بي.سي يمكنني أن أطلب من الناس ذلك، يمكنني القول إنك ستعلق حسابات تويتر الخاصة بهم“.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدير «بي.بي.سي» يهدد بفصل من تنتهك تغريداتهم قواعد الحياد
ثقافة وفن
ضبط ليبيين بحوزتهما 400 قرص مخدر «إكستاسي» بمنطقة قدح
ليبيا
خلافات أفريقية أميركية مفاجئة تجهض تسمية مبعوث أممي إلى ليبيا
ليبيا
الشيخ نواف الجابر الصباح أميرا للكويت خلفا للراحل صباح الأحمد.. رسميا
عربى
وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح
عربى
فريق من «سيمنس» الألمانية يصل محطة كهرباء السرير لإجراء العمرات الجسيمة
ليبيا
وزير الطاقة التركي يعلن عن قرب استكمال إنشاء محطة كهرباء قرب طرابلس
ليبيا
مسؤول أممي: تسريب 60 مليون قطعة سلاح إلى دول الساحل بعد تدخل «ناتو» في ليبيا
ليبيا
البعثة الأممية: بدء محادثات أمنية وعسكرية بين وفود ليبية من الشرق والغرب في ...
ليبيا
بالصور: منتخب ليبيا يعبر منفد رأس اجدير إلى تونس
رياضة محلية
الطبقة السياسية في لبنان تلتزم الصمت أمام اتهام ماكرون لها بـ«الخيانة»
عربى
أرمينيا: 80 قتيلًا سوريًّا في الاشتباكات مع جيش أذربيجان
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا العرض يرافق نصف المتعافين من «كورونا»