المغني ميكا يقيم حفلا لصالح ضحايا انفجار مرفأ بيروت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 سبتمبر 2020, 09:50 صباحا
ميكا ينظم حفلا لصالح ضحايا انفجار بيروت. (أرشيفية: الإنترنت)

 يقيم مغني البوب لبناني المولد ميكا حفلا موسيقيا في بث مباشر على الإنترنت في مطلع الأسبوع المقبل، لجمع أموال لصالح ضحايا انفجار مرفأ بيروت، وتشارك في الحفل الممثلة المكسيكية سلمى حايك، والمغنية الأسترالية كايلي مينوج.

وقُتل نحو 190 شخصا وأصيب ستة آلاف في الانفجار الضخم الذي حول مناطق في العاصمة اللبنانية إلى حطام، وأدى إلى تفاقم أزمة اقتصادية وسياسية يعاني منها البلد، وفقا لوكالة «رويترز».

وقال ميكا: «هناك الكثير من الغضب، الكثير من الحزن»، وأضاف: «لذلك أعتقد أن من المهم استثارة التعاطف وإبداء الجانب الإنساني للأشياء واستخدام الموسيقى، والتركيز فقط على هذا الجانب الإنساني لبرهة بدلا من السياسة فحسب وهو ما يحدث معظم الوقت».

وتخصص إيرادات الحفل، الذي يبث على قناة ميكا على «يوتيوب» باستخدام رابط خاص في الساعة 1900 بتوقيت غرينتش، لهيئة إنقاذ الطفولة وجمعية الصليب الأحمر اللبناني لدعم عملهم الميداني في بيروت، وتباع التذكرة مقابل 12.95 دولار.

وقال ميكا إنه سيجري تصوير الراقصين في أماكنهم المحلية بدلا من تصويرهم في أماكن مغلقة، مما يوفر المزيد من التنوع وسيعرض الحفل أناسا باغتهم الانفجار، من بينهم عائلة جورج «الطفل المعجزة» الذي ولد في مستشفى تحمل الموجة الانفجارية.

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